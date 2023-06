Il Ministro Nordio risponde a interrogazione di Azione su stato del carcere di Sanremo

“Seppur dopo oltre tre mesi è finalmente arrivata la risposta del Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio all'interrogazione sullo stato del carcere di Sanremo presentata dall'On.Enrico Costa di Azione, membro della Commissione Giustizia della Camera, su nostra richiesta a seguito dei ripetuti episodi di violenza e disagio di cui il penitenziario di Valle Armea è stato teatro”. A renderlo noto sono Carlo Biancheri, Segretario Provinciale Imperia di Azione e Duccio Guidi, Responsabile Regionale Giustizia Liguria di Azione che continuano: “Innanzitutto nella risposta si prende atto dell'elevata conflittualità interetnica fra i detenuti, anche, aggiungiamo noi, quale indice dell'inadeguatezza delle politiche migratorie e di integrazione sin qui seguite. Una conflittualità a cui si è generalmente pensato di rispondere con il solo allontanamento dei soggetti coinvolti verso altri istituti di detenzione, soluzione che evidentemente sposta il problema senza risolverlo, una palese contraddizione per l'attuale maggioranza di governo che ha fatto della fermezza e del rispetto delle regole un proprio tratto identitario.

In quel documento il Ministro inoltre riconosce le carenze di organico e dichiara che:

'Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.

Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre u.s. si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, e che presso la casa circondariale di Sanremo si è avuto un incremento nel ruolo di n. 4 unità maschili ed 1 femminile. Si evidenzia, altresì, che a breve sarà avviato un corso di formazione per allievo vice-ispettore per un totale di n. 71 posti rimasti disponibili dal suddetto VII corso. Sono stati previsti, tra le sedi disponibili, 5 posti del ruolo ispettori maschile e 1 posto del ruolo femminile presso la casa circondariale di Sanremo. Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Sanremo, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.

Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati al carcere sanremese n. 1 unità maschili oltre che, all'esito di scorrimento delle graduatorie, n. 10 unità, maschili ed una femminile; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.

Con riguardo al comparto funzioni centrali e alla dirigenza penitenziaria, si evidenzia che la direzione dell'istituto sanremese, è assicurata da precipuo dirigente, il cui incarico è stato rinnovato, già dal 28 marzo 2022, per 4 anni; lo stesso direttore regge, a far data dal 28 gennaio 2022 e per 2 giorni a settimana, anche l'istituto di Imperia.

Quanto al personale del comparto si rileva che le unità presenti effettive in sede sono 11, a fronte di un organico tabellare di 18; completo, invece, l'organico dei funzionari giuridico-pedagogici, in numero di 5 come previsto dalla pianta organica'.

'Per quanto concerne le asserite problematiche relative all'area sanitaria, si evidenzia che presso la casa circondariale di Sanremo l'assistenza sanitaria è assicurata attraverso la presenza delle branche specialistiche di chirurgia, dermatologia, infettivologia, neurologia, odontoiatria, psichiatria e psicologia, nonché attraverso un presidio medico attivo h 24.

Relativamente all'assenza di un dirigente sanitario responsabile del servizio di medicina penitenziaria, a seguito di richiesta da parte della direzione e del magistrato di sorveglianza, il direttore dell'ASL1 imperiese ha comunicato con nota 27 aprile 2022 di aver provveduto a indicare quale responsabile temporaneo il direttore del distretto di Sanremo e, nel contempo, è stato reso noto l'avvio delle procedure per la copertura della posizione carente.

Diversi sono stati gli interventi operati dalla direzione dell'istituto e dalla succitata autorità giudiziaria per segnalare la necessità di garantire un adeguato servizio psichiatrico.

La medesima direzione ha evidenziato l'esigenza di incrementare la presenza del medico psichiatra, ridotta, alternativamente, a una o due giornate a settimana, dovendo il medesimo garantire anche gli interventi alla casa circondariale di Imperia.

Nel contempo, è stato richiesto il rafforzamento del servizio psicologico.

L'azienda sanitaria locale ha comunicato, con nota 21 luglio 2022, che il concorso regionale per l'assunzione di medici specialisti in psichiatria non aveva permesso l'assunzione di nuove unità che potessero almeno garantire la parziale copertura dell'organico medico e ha assicurato, con la medesima nota, l'implementazione dell'assistenza, qualora disponibili nuove assunzioni di dirigenti psichiatri'.

'Infine, quanto agli spazi adibiti a lavorazioni, si riferisce che nella sede sanremese risultano disponibili per lo svolgimento di attività produttive un laboratorio e uno spazio agricolo.

All'interno del laboratorio è stata realizzata un'officina per la produzione di infissi e serramenti in PVC, affidata in gestione alla cooperativa sociale Auxilium, che impiega 4 detenuti ivi ristretti oltre che ex detenuti o detenuti in misura alternativa.

Per l'utilizzo dello spazio agricolo a fini produttivi, la direzione ha in programma di avviare una coltivazione di fiori e verde ornamentale e, a tal fine, ha intrapreso contatti con ditte esterne per la definizione del progetto operativo'.

"Come Azione ovviamente vigileremo sulla concreta attuazione delle promesse del Ministro, grazie anche all'attenzione sin qui mostrata dall'On.Costa per le problematiche legate al buon funzionamento della giustizia nella nostra provincia, un tema di centrale importanza nel valutare il grado di civiltà e di qualità della vita di un territorio".