Ventimiglia: trivella buca la condotta del Roya 1 sul lungomare, riparazione in corso ma probabili disservizi in provincia (Foto e Video)

Una trivella utilizzata per i lavori di restyling del lungomare di Ventimiglia centra in pieno la condotta principale del Roya 1, in passeggiata Oberdan a Ventimiglia e blocca il servizio, come accaduto la settimana scorsa in occasione del guasto a Bordighera.

Il danno si è registrato nel primo pomeriggio e, sul posto, stanno già intervenendo gli operai di Rivieracqua che hanno sospeso l’erogazione. I problemi di distribuzione (o cali di pressione) dell’acqua potrebbero registrarsi nelle prossime ore: nelle zone alte di Ventimiglia, Ospedaletti, Sanremo (in particolare in via Galilei, Borgo Tinasso e via Margotti) ma anche a Imperia, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e la zona di Rollo ad Andora.

Al momento i tecnici di Rivieracqua non conoscono i tempi necessari per la riparazione che, comunque, andrà avanti fino al ripristino del servizio.