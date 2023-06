Vallecrosia: i soliti vandali maleducati, parcheggio Goso invaso da rifiuti ingombranti (Foto)

Una nostra lettrice di Vallecrosia, Nicoletta, ci ah scritto per segnalare alcuni disservizi in relazione alla raccolta della spazzatura:

“Quotidianamente mi indigno di fronte alle condizioni in cui sono i nostri bidoni sotto casa, nel parcheggio sterrato di Goso. So che in futuro verranno fatti dei lavori, ma mi auguro che nel frattempo venga ripulito e controllato. Le foto sono di oggi, ma ogni giorno ignoti continuano da mesi e mesi ad abbandonare elettrodomestici e quant'altro, e gli operatori ecologici sono costretti a lavorare in quelle condizioni”.