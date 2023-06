Ripristinati dal MC Sanremo i sentieri di montagna utilizzati per il campionato del mondo di Enduro (Foto)

Dopo lo straordinario successo dell'Enduro Gp, prima tappa valida per il Campionato del mondo, il Moto Club Sanremo (organizzatore dell'evento sportivo) ha proceduto, attraverso i suoi soci, e come di consuetudine, al ripristino dei sentieri utilizzati per le spettacolari gare.

Gli interventi maggiori sono avvenuti a Cipressa, nella Pineta, e nelle aree limitrofe. Ogni volta erano impiegati dalle trenta alle quaranta persone. La manifestazione era avvenuta il 1° e 2 aprile e aveva portato in Riviera 210 motociclisti provenienti da tutto il mondo e oltre 600 fra addetti ai lavori e accompagnatori rimasti poi una settimana. Almeno quindicimila gli spettatori, molti dei quali hanno preso alloggio negli alberghi rivieraschi e altre strutture.

"Il Campionato del mondo - osserva il Moto Club Sanremo - ha consentito un grande indotto diretto per il settore alberghiero ma anche commerciale mentre in tutto il mondo si è portato e valorizzato ulteriormente Sanremo, Taggia e il nostro splendido entroterra".

Il Moto Club è grato a chi ha permesso l'iniziativa ed ha collaborato fattivamente. "Ringraziamo - precisa - il comune di Taggia, quello di Sanremo, la Regione Liguria, il casinò di Sanremo, Amaie Energie e i sindaci di Cipressa, Terzorio, Santo Stefano, Riva Ligure e Pietrabruna”.