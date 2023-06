Vallebona, tanti applausi per il concerto d'organo del maestro Michele Croese (Foto e video)

Tanti applausi per il concerto d'organo a cura del maestro Michele Croese andato in scena, ieri sera, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Vallebona. Il programma proposto ha, infatti, incantato i presenti che hanno potuto ascoltare il Concerto in Re minore, l’Andante e spiccato, l’Adagio e Presto di Alessandro Marcello (1673-1747); la Sonata III in Sol maggiore dalle Sei sonate per cembalo da eseguirsi ancora coll’organo, l’Andantino e l’Allegro di Lorenzo De Rossi (XVIII secolo); la Suonata da organo di Giuseppe Gherardeschi (1759-1815); La Sinfonia per le trombe in Re maggiore di Padre Davide da Bergamo (1791-1863) e l’Offertorio di Giuseppe Verdi (1813-1901).

L’evento ha ufficialmente dato il via al ricco calendario delle manifestazioni estive 2023 del paese. "Si parte in bellezza, nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, con le note dell’organo Agati a canne, strumento raro e imponente, suonato con passione e amore del maestro Michele Croese" - dice il sindaco Roberta Guglielmi - "Il maestro Croese, che ha già suonato a Vallebona con grande successo di pubblico, tornerà a suonare l’organo il 2 luglio il 6 agosto e il 3 settembre sempre alle 19".

Il caratteristico borgo propone, perciò, un calendario di attività rivolto a tutti e che soddisfa molteplici "piaceri": cultura, cucina ed eccellenze del territorio, musica, rassegna jazz, cinema, teatro, attività all’aria aperta per grandi e piccini, passeggiate ed escursioni e tanto altro. “Lunedì 5 giugno vi sarà una serata eccezionale, a cura dell’Associazione Culturale A’ Cria, con lo scrittore e poeta Franco Arminio. Si prosegue nelle settimane successive con 'Verità bugie e fior d’arancio' e il suo famoso presidio Slow Food, la festa patronale, la prima edizione di 'Jazz in Valle', le acciughe con gli amici du ‘Descu Spiareté’ di Ospedaletti e tanti altri appuntamenti da non perdere. Ringraziamo Simona Alborno per la supervisione artistica, gli Ape Friends, il fantastico gruppo di volontari instancabili di Vallebona, la Pro Loco, le associazioni A Cria e Vallebonamo, lo IAT e tutti colori che contribuiscono a rendere il borgo sempre più accogliente" - fa sapere il primo cittadino.

Michele Croese si è diplomato presso il Conservatorio “Paganini” di Genova in Pianoforte (1991, con Canzio Bucciarelli), Organo e Composizione organistica (2001, con Flavio Dellepiane) e Clavicembalo (2004, son Barbera Petrucci), ha conseguito, inoltre, un diploma in Musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo (2004), un diploma di specializzazione in Pianoforte presso l'Accademia di Musica “Chopin” di Varsavia (1995, nella classe di Alicja Paleta-Bugaj) e un diploma accademico di secondo livello in Pianoforte presso il Conservatorio “Paganini” di Genova (2008), con il massimo dei voti e la lode. Secondo premio al Concorso Organistico Nazionale “Goffredo Giarda” (Roma, 2002), ha tenuto, nel corso degli anni, numerosi concerti, in qualità di solista, accompagnatore e direttore, per varie associazioni in Italia e all'estero. Cura la direzione artistica del Festival Organistico Internazionale “Agati in concerto” e della Rassegna di Musica Classica “AI lume delle stelle”, nel ponente ligure. Unisce all'attività musicale la ricerca su letteratura e musica. Nel 1999 si è laureato con Enrica Salvaneschi in Letterature comperate, con lode e dignità di stampa, presso l'Università di Genova. Nel marzo 2003 ha vinto il concorso per il dottorato in Lingue e culture moderne e comparate presso l'Università di Genova, dove nel 2007 ha conseguito il PhD e dove nel 2009 ha lavorato ad un progetto di ricerca su Michelangelo Rossi. Ha tenuto conferenze presso l'Ateneo di Genova, l'Università e l'Accademia di Musica di Varsavia. Dal 2008 al 2011 è stato consulente della Sezione di Musicologia dell'Università “Kard. Stefan Wyszynski” di Varsavia. Ha pubblicato due cd in qualità di organista (in duo con Izabela Szlachetko alla tromba: Musica Instrumentalis, Intersound, Milano 2001; Il Giardino di Armida, Ars Sonora, Lodz 2015 — con una sua trascrizione delle Stagioni di Vivaldi), due monografie (La Commedia come partitura bachiana, ETS, Pisa 2001; “E guerra e morte”. Monteverdi traduttore del Tasso, ECIG, Genova 2009) e diversi saggi su Chopin, Leopardi, Montale, Rospigliosi, Tasso e le prime traduzioni della Liberata. Ha curato la ricostruzione di quattro sonate di W. A. Mozart sulla base di alcuni frammenti (W. A. Mozart, Due sonate per strumento da tasto, Cordero, Genova 2014; W. A. Mozart, Two little Sonatas for Nannel, Da Vinci, Osaka 2020) recente la curatela dell’opera integrale di Callimaco Manfredini, Fragmenta, Da Vinci, Osaka 2021. Da sempre interessato alla didattica strumentale, nelle scuole di ogni ordine e grado, ha insegnato, dal 2008, Pianoforte presso l’Istituto Comprensivo di Albenga (Sv). Dal novembre 2022 è docente di Storia della Musica presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.