A Vallebona serata con il poeta e scrittore Franco Arminio

L'appuntamento rientra tra gli eventi del calendario delle manifestazioni estive del Comune. "Franco Arminio negli ultimi anni ha messo a punto un modo assai originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, Sacro minore. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po' tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c'è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite e c'è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Sono serate in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile".