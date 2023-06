Cade con lo scooter sulla via Aurelia a Diano Marina e finisce in ospedale. E’ accaduto questa mattina sul lungomare per cause ancora in via d’accertamento.

L’uomo, un 39enne, è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della locale Croce Rossa. E’ stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Municipale mentre il traffico, per consentire i soccorsi, ha subito lievi rallentamenti.