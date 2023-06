Martino Migli: "Imperia? Una città tristissima, ci sono solo un porto e parcheggi"

"Imperia è una città tristissima, ricordo solo un porticciolo e tanti parcheggi intorno", Parole destinate a fare polemica quelle pronunciate dal conduttore di 'Suite' la trasmissione serale di Rtl.102.5 in diretta radiofonica e televisiva dal conduttore Martino Migli.

Dialogando con un ascoltatore, Francesco di Torino, di rientro dal ponte del 2 giugno trascorso a Diano Marina, Migli si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri sul capoluogo ma anche sulla Città degli aranci. "Siete usciti fosforescenti dall'acqua?", ha chiesto all'ascoltatore. "Perché ci siete andati, tradizione di famiglia?". ha chiesto il co-conduttore Luca Viscardi .

"Da buoni piemontesi, quando c'é un ponte si al mare, e il mare è quello per" ha replicato Francesco che ha anche lodato la pista ciclabile. A questo punto Migli si e è lasciato andare a un "Ecco, come Roma è la città delle chiese, Imperia può essere definita la città delle ciclabili". "Peggio se non ci fossero", ha commentato, allora, Viscardi.

Il siparietto è andato avanti per un po', numerosi sono stati i commenti giunti al telefono della redazione e mandati in onda. Molti i "W la Liguria", ma c'è stato anche un ascoltatore che ha scritto : "Siamo stati 3 giorni a Sanremo e adesso stiamo rientrando, ma qui ad Imperia c'è la coda per prendere il Col di Nava". Il riferimento è alla coda che si formata in serata tra San Lorenzo e Imperia dovuta a molti automobilisti che hanno tentato di uscire ad Arma di Taggia per evitare il tappo che si era creato in autostrada.

Viscardi ha tentato di salvare il salvabile parlando anche dell'olio delle nostre parti, ma il suo partner, dimostrando una certa cultura, ha detto: "Se per questo ad Albenga ci sono anche li carciofi". E, infine rivolto a Francesco: "Torino è bellissima rispetto a Diano Marina".

Lo stesso Luca Viscardi ha poi commentato: "Faremo in modo che quando Martino Migli superi il confine tra la provincia di Savona e quella di Imperia comincino. suonare le sirene antiaereo per identificarlo, così potrete dirgli cosa ne pensate".

"So di avere molte persone dalla mia parte", la replica di Migli.