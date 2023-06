Bordighera: sabato prossimo apre il giardino di Irene Brin per parlare della Regina Elisabetta con la giornalista Federica Brunini e l'autrice di Rai 1 Alessandra Di Pietro

Sabato 10 giugno alle ore 17.30 aprirà il meraviglioso giardino di Irene Brin per un incontro affascinante con Federica Brunini che ci presenterà il libro "Regina mi ha detto. Queen Elisazabeth in parole sue” ed. Gribaudo. Dialoga con Alessandra Di Pietro, autrice di Rai 1. Intermezzi musicali a cura della cantante Ines Aliprandi con alla chitarra Giovanni Peirone. L’incontro è curato da Francesca Rotta Gentile

Sono aperte le prenotazioni presso la libreria“ Amicolibro” in via Vittorio Emanuele 30 a Bordighera, scrivendo a amicolibro.libreria@tiscali.it telefono 018426124 o telefonando a 3495520242

Il sito dedicato al giardino di Irene Brin http://www.giardinoirene.it/italiano/informazioni.htm

Federica Brunini è scrittrice, giornalista, blogger e instancabile viaggiatrice.

Direttore di The Good Life Italia, ha scritto per il Corriere della Sera, L'Espresso, People USA, Vanity Fair, Glamour e molte altre testate internazionali, ed è “Royal Watcher” per il settimanale Grazia.

Ha pubblicato: Sarò regina. La vita di Kate Middleton come me l'ha raccontata lei (Sonzogno, 2011), La matematica delle bionde (Giunti, 2013), Travel Therapy: il viaggio giusto al momento giusto (Emma Books, 2016), Quattro tazze di tempesta (Feltrinelli, 2016) e il best seller Due sirene in un bicchiere (Feltrinelli, 2018), tradotto in Spagna, Olanda, Lituania e Cina, che presto sarà una serie tv.

Il suo ultimo libro La Regina mi ha detto ed. Gribaudo, è attualmente in libreria, insieme a La circonferenza dell’alba (Feltrinelli, 2020).

Già responsabile della comunicazione per ONG e istituzioni in Italia e all'estero, è consulente e PR specializzata in Situational Awareness.

Autrice di diverse guide viaggio (TCI) è la fondatrice della Travel Therapy in Italia.

Vive con la valigia tra Milano e il mondo.www.feltrinellieditore.it www.federicabrunini.com

La cantante Ines Aliprandi

Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Genova e in Jazz al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, è titolare di cattedra - presso lo stesso Conservatorio del capoluogo ligure - di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale.

Svolge attività musicale, prevalentemente nel settore Jazz, come cantante, pianista, arrangiatrice, e collabora con vari musicisti, per lo più liguri e piemontesi. Ha offerto il proprio contributo ad alcune incisioni discografiche tra cui l'album di Ciro Perrino "Celestewith the Celestial Simphony Orchestra".



L’Associazione Irene Brin, la Proloco di Sasso, con il sostegno del Comune di Bordighera propone oltre a questo altri cinque imperdibili incontri letterari- musicali nel mese di agosto (24, 26 28, 29) e settembre (10) con grandi giornaliste e scrittrici con anche un Incontro teatrale-letterario alla scoperta di Irene Brin proprio nell’ incantevole giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera. La rassegna di tutti gli incontri è curata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile.