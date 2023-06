Gazebo di Flavio Di Muro a Ventimiglia: “Vogliamo mantenere un rapporto costante con tutta la cittadinanza" (Foto e video)

“Vogliamo mantenere un rapporto costante con tutta la cittadinanza per spiegare quali sono i primi passi che avrà la nuova amministrazione e le sue linee di azione“ - dichiara il neosindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che insieme alla sua coalizione, composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc Torna Grande Ventimiglia e Frontalieri, in via della Repubblica, questa mattina, ha posizionato un gazebo per ringraziare i cittadini per l’esito delle elezioni amministrative.

Un’occasione per incontrare e confrontarsi con il primo cittadino e i consiglieri comunali di maggioranza eletti. “E’ un contatto che vogliamo mantenere anche dopo le elezioni“ - dice primo cittadino Flavio Di Muro.

"Andremo a strutturare gli uffici, la Giunta, il consiglio comunale per dare risposte concrete così come le abbiamo scritte nel programma elettorale che adesso diventerà il programma amministrativo che guiderà la nuova amministrazione“ - conclude Di Muro.