Sanremo: sabato scorso primo concerto di fine anno degli alunni della 'Studio Musica 2000'

Si è svolto sabato scorso a Palazzo Roverizio di Sanremo il primo dei tradizionali concerti di fine anno scolastico degli alunni dello ‘Studio Sanremo Musica 2000’, diretto dalla prof. Erica Martini. Tutti gli alunni, hanno lavorato con molto impegno per preparare questo concerto e gli altri due a seguire.

In questa prima serata, dedicata a due meritevoli pianisti e ad una piccolissima ‘concertista’, i brani sono stati eseguiti al meglio delle loro capacità catturando il pubblico e creando un’atmosfera sonora che ha permesso loro di riscuotere un meritatissimo successo. L’impegno artistico di questi giovani musicisti rappresenta non solo una preziosa opportunità di crescita musicale, ma anche un’occasione per condividere la propria passione per la musica, attraverso un percorso altamente formativo e motivante.

Domenica prossima alle 16 e di domenica 11 giugno alle 21, due nuovi appuntamenti con programmi musicali effervescenti e molto travolgenti.