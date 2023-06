Moto Club Sanremo a cena per celebrare il successo della tappa Mondiale

Oltre 120 gli amici del Moto Club Sanremo che ieri sera hanno preso parte alla cena organizzata per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della tappa del Mondiale Enduro andata in scena dal 31 marzo al 2 aprile tra Taggia, Sanremo, Cipressa e Terzorio.

Una serata di festa al ristorante Punta Mare di Arma di Taggia con la partecipazione del sindaco di Taggia Mario Conio, dell’assessore allo Sport del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, del senatore Gianni Berrino, del direttivo del Moto Club Sanremo e dei tanti amici della storica società sportiva matuziana per celebrare un traguardo storico, di portata internazionale.

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande cosa, una manifestazione così a Ponente non c’è mai stata, è stato fantastico - ha dichiarato il presidente del Moto Club Sanremo, Danilo Benza - è una serata di ringraziamento tra tutti coloro che hanno collaborato e tutti i moto club che ci hanno dato una mano. Il Mondiale è stata una cosa eccezionale, dietro c’è molto lavoro. Negli ultimi due mesi ho lavorato solo per il Moto Club a tempo pieno. Tutti si sono congratulati con noi per l’organizzazione, il nostro lavoro è stato premiato. Il mio futuro? Andare in pensione e far andare avanti i giovani. Finché posso lo faccio volentieri, ma sarebbe giusto che si facessero avanti”.

“Questa serata è la degna conclusione per un evento importante del nostro territorio - ha aggiunto Giuseppe Faraldi, assessore allo Sport del Comune di Sanremo - il merito va al Moto Club Sanremo per un’operazione difficile che ha portato lustro alla società e al nome di Sanremo, oltre alla soddisfazione di aver collaborato con il Comune di Taggia per dimostrare come le sinergie tra amministrazioni siano il fulcro dell’operatività del nostro territorio. Noi puntiamo sempre al massimo, ben vengano manifestazioni di questo livello”.

“Quando è nata questa esperienza era un’idea folle del presidente Benza - ha concluso il sindaco di Taggia, Mario Conio - sono state giornate bellissime, di adrenalina e con un enorme ritorno di pubblico, le spiagge affollate, Arma di Taggia e Sanremo piene di turisti. Sarebbe bello un bis, penso sia difficile un Mondiale, ma noi siamo pronti per tutto quello che verrà. Spero che la collaborazione con il Moto Club Sanremo possa proseguire in maniera proficua, abbiamo toccato un apice e noi come amministrazione ci siamo. È un piacere collaborare con un gruppo di amici. È un percorso che nasce da qualche anno, c’è continuità perché c’è una visione comune di intenti. Il Moto Club Sanremo è una realtà unica. Noi come amministrazione abbiamo un ruolo piccolissimo, senza il Moto Club tutto questo non sarebbe stato possibile”.