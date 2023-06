I ‘Ninja’ del digitale si incontrano a Sanremo per confrontarsi sul futuro dell’Intelligenza Artificiale (foto)

“AI Revolution: il futuro dell’Intelligenza Artificiale”, questo il titolo del ‘Ninja Meetup’ andato in scena ieri sera al Forte di Santa Tecla di Sanremo grazie all’organizzazione in collaborazione con il sanremese Andrea Ventura, Ninja Ambassador, digital strategist e CEO di RebelDigital Agency.

Nella Città dei Fiori si sono dati appuntamento i professionisti digitali che si sono confrontati sul presente e il futuro dell’Intelligenza Artificiale in relazione alla vita di tutti i giorni e al lavoro.

“Ci sono stati tanti spunti di riflessione e idee innovative di utilizzo che potrebbero cambiare drasticamente il modo che abbiamo di concepire la nostra professione - dichiarano gli organizzatori - un grazie speciale va ad Andrea Ventura per aver organizzato meticolosamente questo evento, in uno scenario unico dove nuove tecnologie e tradizione si sono incastrate alla perfezione”.

A Sanremo un Reunion per scambiare spunti e opinioni su uno dei temi più dibattuti del momento. L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo in cui viviamo e lavoriamo, con un impatto che si fa sentire in ogni settore dell'industria e della società. L’incontro a Sanremo ha rappresentato un’opportunità unica per discutere insieme del futuro di questa rivoluzione tecnologica e digitale. Un'occasione ideale per presentarsi, condividere idee e esperienze, e connettersi con altri appassionati di digitale.