Camporosso, al via il secondo seminario di primo soccorso a 6 zampe

Il gruppo #Buonavoglia formato da Aceb – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, organizzano il secondo seminario di “Primo soccorso a 6 zampe”. Si terrà sabato 10 giugno, dalle 15 alle 18, presso la sala convegni della Croce Azzurra Val Nervia, in via Braie a Camporosso.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

1. procedure di primo soccorso

2. come affrontare un'emergenza

3. i benefici della relazione tra uomo e animale

4. Fiducia e crescita in un rapporto di armonia reciproca

5. dimostrazioni pratiche.

La lezione è suddivisa in due parti. La prima parte sarà un corso teorico veterinario e su persona mentre la seconda parte sarà un corso pratico veterinario e su persona.

Gli istruttori del corso saranno il dottor Matteo Ambesi, medico veterinario, Gianpiero Bomboi, istruttore di BLSD Croce Azzurra Vallecrosia e la dottoressa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta.

Per iscrizioni mandare una e-mail a aceb@outlook.it ppure un messaggio WhatsApp al numero 345-8517448 con scritto: “NOME e COGNOME – PARTECIPO AL SEMINARIO”. Quote di iscrizione è di 15,00 euro (gadget in omaggio).