Alla Fiera del libro di Imperia verrà presentato il graphic novel “Storia di una famiglia”

Pubblicato per la casa editrice Tunué, “Storie di una famiglia” è un raffinato graphic novel, ossia un romanzo a fumetti, che in una trama ricca di sotto storie e colpi di scena, racconta tematiche molto attuali della vita di tutti i giorni nelle quali si possono ritrovare giovani e meno giovani. Non mancano le storie d'amore, i fatti di cronaca e una nutrita galleria di personaggi. Tra i quali un gatto dal ruolo decisivo.