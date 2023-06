Top Marques Monaco Show, al via misure rafforzate

Misure rafforzate verranno attuate durante il Top Marques Monaco Show. Lo ha deciso il governo del principe che richiama l'attenzione sul fatto che alcuni eventi particolarmente attraenti potrebbero causare grandi concentrazioni di veicoli che potrebbero arrecare grave disturbo all'ordine pubblico.

Molto spesso fuori programma, questi raduni di auto sportive danno luogo al commissione di comprovate infrazioni stradali e comportamenti inappropriati e pericolosi. La volontà del Governo del Principe è quella di arginare al meglio i fenomeni citati, ma anche per contrastare più efficacemente gli autori di molestie occasionali e preservare così la pace pubblica e la sicurezza dei residenti del Principato.

Così, come le disposizioni delle precedenti edizioni, il periodo di immobilizzazione dei veicoli in violazione viene rafforzata durante il Top Marques 2023 Show (dal 7 all'11 giugno 2023). In caso di trasgressione del Codice della Strada, sarà prorogato il fermo immediato del veicolo della durata di 120 ore.