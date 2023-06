La scuola di Triora ha ottenuto la Bandiera Verde: premiato il progetto sulle energie rinnovabili e l'ambiente (foto)

L'argomento è stato anche trattato nel corso di un incontro con l'Ing. Paolo Magna e durante una visita alla centrale idroelettrica di Loreto. Ulteriori collegamenti poi hanno interessato anche altre iniziative legate all'ambiente, come la Festa degli Alberi e la cerimonia che si è svolta a Creppo nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, con la consegna alla scuola di Triora dell'attestato che certifica la piantumazione di 100 alberi in Israele, a memoria degli abitanti di Creppo e Bregalla che salvarono le vite degli ebrei tra il 1943 e il 1945.

Per il secondo anno di fila la scuola di Triora ottiene la bandiera verde sia con la primaria che con l'infanzia. "È in momenti come questi che testimoniamo di essere una grande comunità educante - commenta l'insegnante Gianna Ozenda - In questo cammino per la bandiera verde c'è stata una grande sinergia con il territorio e i suoi abitanti che hanno dimostrato una gran voglia di fare per il benessere bambini".