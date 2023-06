CNA Imperia organizza un corso di addestramento per ottenere patentino di pilota di drone

CNA Imperia e Studio Aschei e Associati presentano un corso di addestramento per ottenere il patentino di pilota di drone. È sostanzialmente la preparazione all'esame obbligatorio secondo la nuova legislazione: un'opportunità formativa per le aziende associate e non associate per garantire un utilizzo sicuro e regolamentato della tecnologia dei droni.

Il corso di addestramento per avere il primo patentino di piloti di droni è stato progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per superare l'esame obbligatorio secondo la recente legislazione sui droni. Questo corso mira a formare imprenditori di ogni tipo a diventare piloti esperti e consapevoli delle regolamentazioni e delle procedure di volo sicure, al fine di garantire un utilizzo sicuro dei droni nello spazio aereo.

CNA Imperia è da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle aziende associate, sostenendo l'importanza di investire nella qualificazione professionale e nell'adeguamento alle nuove normative. Secondo il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, "il Corso per Piloti di Droni rappresenta un passo avanti nel fornire alle imprese strumenti e conoscenze per sfruttare al meglio le potenzialità a basso costo che offrono i droni per le aziende artigiane, agricole e industriali della Liguria, nel rispetto delle regole e della sicurezza. Vogliamo che le aziende associate siano all'avanguardia e competenti nell'utilizzo di questa tecnologia emergente".

Luca Aschei, Chief Manager per la formazione e il marketing in CNA Imperia, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per le aziende "Abbiamo lavorato di concerto come si fa sempre in CNA per sviluppare un corso completo che risponda alle esigenze delle aziende. Il corso fornisce le competenze teoriche necessarie per superare l'esame obbligatorio ENAC e operare con i droni in conformità con le normative vigenti. Siamo orgogliosi di offrire un'opportunità di formazione di alta qualità che contribuirà alla crescita del settore e alla sicurezza delle operazioni con questi nuovi strumenti. Ci tengo a sottolineare che all’esame ci si può presentare anche come privatisti; quindi, il corso non è obbligatorio, ma il patentino sì”.

Il corso è strutturato in moduli tematici e copre un'ampia gamma di argomenti, tra cui i principi di aerodinamica, la legislazione e le normative sui droni, la sicurezza e la gestione dei rischi, la tecnologia e la manutenzione dei droni, le procedure operative e la pianificazione dei voli, nonché l'etica e la responsabilità del pilota di drone. Questo corso è propedeutico ad altri corsi come quello di fotogrammetria, interessante per avere una riproduzione in 3D sul territorio (edifici, terreni, fiumi…).

Aggiunge Aschei: “Siamo anche lieti di presentare la dottoressa Chiara Vallarino come docente principale del corso per sostenere l’esame per pilota di drone. La dottoressa Vallarino, laureata in Scienze Umane dell'Ambiente del territorio, del paesaggio e in Archeologia Digitale presso l'Università di Milano, è un'autorità nel campo dell'utilizzo dei droni e del rilievo aerofotogrammetrico. Ha un'esperienza pluriennale come pilota UAS e come trainer nel settore dei droni. La sua competenza e conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie per l'utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto in ambito di rilievo aerofotogrammetrico, rilievo di terreni, immobili e aree archeologiche, sono un valore aggiunto per il corso. La docente ha poi collaborato con università, enti per la promozione turistica, parchi naturali ed imprese private, mettendo a disposizione le sue competenze per lo svolgimento di attività di rilievo, monitoraggio e documentazione di aree di interesse storico, paesaggistico e ambientale. La sua esperienza pratica e la sua conoscenza approfondita del settore saranno fondamentali per guidare i partecipanti attraverso le complesse nozioni teoriche e le abilità pratiche richieste per superare l'esame ENAC A1-A3".

"Il corso di addestramento per piloti di droni prepara i partecipanti all'esame ENAC A1-A3, che è obbligatorio secondo la recente legislazione sui droni. Durante il corso, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per operare con i droni in modo sicuro e conforme alle regolamentazioni vigenti. L'opportunità di apprendere dalle competenze della dottoressa Chiara Vallarino renderà il corso ancora più prezioso per i partecipanti, fornendo un'esperienza formativa completa e di alta qualità nel campo dei droni e del rilievo aerofotogrammetrico" - sottolinea.

Per maggiori informazioni sul corso e per registrarsi, si prega di visitare il sito: https://www.studioaschei.it/corso-aschei.php?corso=14

CNA Imperia e Studio Aschei e Associati invitano tutte le aziende associate e non associate ad approfittare di questa preziosa opportunità di formazione, che consentirà di ottenere le competenze necessarie per operare i droni. Per gli associati è prevista una lezione pratica “open air”.

CNA Imperia è l'associazione di rappresentanza delle imprese artigiane, delle piccole emedie imprese e delle microimprese nella provincia di Imperia. Fondata nel 1945, CNA rappresenta un punto di riferimento per le aziende associate, offrendo servizi di consulenza, assistenza e formazione per promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese locali. Con un impegno costante verso l'innovazione e l'adattamento alle nuove sfide economiche, CNA Imperia si conferma come una delle associazioni più attive e dinamiche della regione. Per informazioni contattare CNA Imperia Via Bartolomeo Asquasciati, 12 - Sanremo telefonando 0184-50.03.09 o via email segreteria@im.cna.it

Studio Aschei e Associati è una rinomata società di consulenza specializzata nella formazione e nell'addestramento professionale. Con un team di esperti qualificati, lo studio fornisce servizi di consulenza strategica e di formazione su una vasta gamma di settori, oggi anche sui droni. Studio Aschei e Associati è impegnato a fornire programmi di formazione innovativi e su misura per le esigenze dei clienti, contribuendo al miglioramento delle competenze professionali e alla crescita delle aziende. Per informazioni contattare info@studioaschei.it telefonando allo 019 824769 o al 392 6069235.