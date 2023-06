Bordighera: nella nuova sede di via Firenze ultimo incontro dei 'Laboratori di autostima' di Noi4You

Domani sera, nella nuova sede di via Firenze a Bordighera, termina il ciclo di incontri promossi dallo Sportello Noi4You, i ‘Laboratori di autostima’ che in questi mesi hanno avuto come tema la sessualità vista da tutti i punti di vista.

Terminano con la Dr.ssa Sciolla (psicoterapeuta e consulente dei disturbi sessuali) con un tema interessante ed importante soprattutto per i genitori. Si parlerà infatti di come affrontare l’argomento della sessualità con i nostri figli: il sesso fa parte dell’esperienza personale quindi ai genitori tocca parlarne.

L’obiettivo principale della serata è il benessere sessuale dei nostri figli e la capacità dei genitori di sentirsi autorizzati a parlarne in maniera naturale. Tocca ai genitori, in qualità di guide e di piccoli saggi, fornire materiale di prima qualità, una buona assistenza tecnica e anche la nostra esperienza qualificata, tutto questo, naturalmente deve essere contornato da amore, accettazione e zero censure.