Pornassio: sabato prossimo in frazione Ottano termina il ciclo di incontri 'Il sabato del villaggio'

Sabato prossimo alle 17, alla Sala polivalente di Ottano, frazione di Pornassio, si chiuderà il ciclo di incontri de 'Il Sabato del Villaggio’ con la conferenza del Dott. Alessandro Scarpati, geologo e responsabile regionale all’associazione nazionale 'Disaster Manager'.

Insieme al Dott. Scarpati verrà messa a fuoco la situazione territoriale del Comune di Pornassio e della Valle Arroscia analizzandone il fragile assetto idrogeologico, soprattutto alla luce degli intensi fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico. Attraverso l’analisi della geomorfologia del territorio saranno descritte le misure strutturali e non strutturali da mettere in atto per la salvaguardia del territorio ed a sostegno e prevenzione di eventuali dissesti già ben noti in questa valle.

L’occasione porterà anche ad approfondire le virtù di questi terreni famosi per la produzione del vino Ormeasco di Pornassio come eccellenza locale. L’associazione Nova Kronos promotrice, insieme al Comune di Pornassio e alla Proloco, di questi incontri chiude questo ciclo di conferenze primaverili, che hanno riscosso un discreto successo di pubblico rinnovando il suo impegno sul territorio a favore della salvaguardia dell’ambiente, degli animali e della promozione culturale.