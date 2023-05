Vallecrosia: mezzo pesante prende fuoco sulla A10, soccorsi in atto e autostrada chiusa in entrambi i sensi (Foto e Video)

Non c’è pace per il tratto di autostrada tra Bordighera e Ventimiglia. Dopo l’incidente di ieri nella galleria ‘Aprosio’, che ha coinvolto 8 mezzi ed ha costretto la A10 a tenere chiuso il tratto per circa 9 ore, questa mattina un camion ha preso fuoco sul viadotto di Vallecrosia.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono confluiti i Vigili del Fuoco di Sanremo, gli operai della A10, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la Polstrada.

Al momento l’autostrada è chiusa totalmente al traffico in entrambi i sensi di marcia, con le uscite obbligatorie a Ventimiglia e Bordighera. Al momento sono presenti 7 km di coda per chi viaggia in direzione Genova e 5 km per chi procede verso la Francia.

Molti i mezzi che, a causa delle uscite obbligatorie, si stanno riversando sulle strade cittadine creando ovviamente lunghe code anche tra Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera e Sanremo,