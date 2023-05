Sanremo: martedì prossimo lavori di Amaie, interruzioni di corrente nella zona Ovest della città

Serie di lavori sugli impianti di Amaie, a Sanremo, nella giornata di martedì prossimo, dalle 8 alle 13.

Proprio per questo sono previste interruzioni nell’erogazione della energia elettrica alle utenze di: corso Imperatrice ai civici 51, 59 e 79, corso Inglesi dal civico 646 al 706 (pari) e dal 559 al 609 (dispari), in corso Matuzia dal civico 2 al 14 (pari) e dal 13 al 51 (dispari), in via Hope dal civico 6 all’8 (pari) e dal 3 al 57 dispari, in via Legnano dal civico 2 al 10.

Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.