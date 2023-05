Gianfranco Musimeci va in pensione, Vallecrosia saluta l’amato vigile urbano (Foto e video)

Gianfranco Musimeci, noto e amato vigile urbano, va in pensione e così il comune di Vallecrosia e il corpo di polizia locale, ieri, gli hanno detto addio durante una festa in suo onore. Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, l’assessore Patrizia Biancheri, i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Stefano Fullone e Valeria Cannazzaro, Marco Calipa, i dipendenti comunali e i colleghi di Musimeci, che gli hanno fatto pensieri e regali scherzosi.

Dopo 42 anni di onorato servizio, all'età di 63 anni, l’amato poliziotto municipale dal 1° giugno potrà godersi il meritato pensionamento. “Ho vissuto tanti momenti belli ma anche brutti. Mi mancherà sicuramente il contatto con la gente. Questo lavoro mi ha dato soddisfazione e la possibilità di vivere bene e avere una vita dignitosa” - commenta Gianfranco Musimeci - “Sono contento di andare in pensione ma mi dispiace perché ho fatto questo lavoro con passione. Ho chiesto di lavorare fino all’ultimo giorno perché voglio timbrare mentre lavoro. Ringrazio tutti per l'affetto dimostratomi”.

"Gianfranco rappresenta la 'precedente guardia', un periodo in cui andare a lavorare in comune era come una seconda casa. Oggi c'è un palese cambio generazionale e di personale, perciò, mi auguro che i nuovi possano prendere da lui un paio di esempi, come per esempio l'attaccamento alla divisa, al Comune e al proprio lavoro che oggi non è scontato" - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Sono sempre stato felice dell'operato di Gianfranco e perciò gli auguro il meglio".