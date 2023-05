Vallecrosia, bimbi dell'Andrea Doria a lezione di sicurezza stradale con la polizia locale (Foto e video)

Lezione di sicurezza stradale con la polizia locale per i bimbi della scuola Andrea Doria a Vallecrosia.

I giovani alunni divisi in due gruppi hanno fatto una prova teorica, dopo aver fatto il gioco sul regolamento della sicurezza stradale oppure hanno sperimentato in prima persona le regole della strada, girando in bici o in monopattino lungo percorsi creati da insegnanti e polizia locale all'interno dei giardinetti in via San Rocco. Alla fine dell'esperienza tutti i partecipanti hanno ricevuto un patentino. "Il progetto di educazione stradale è un progetto che facciamo tutti gli anni ed è inserito nel Ptof. Coinvolge tutti i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. E' stato l'evento finale della prova tecnica. Si ringrazia la disponibilità della polizia locale." - fanno sapere le insegnanti.

I bambini e la scuola, invece, hanno deciso di consegnare una targa al poliziotto Gianfranco Musimeci per ringraziarlo per la sua collaborazione in questi anni e per augurargli una buona pensione. Per l'occasione erano presenti gli assessori uscenti Pino Ierace e Antonino Fazzari e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.