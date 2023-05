Ventimiglia, il neosindaco Flavio Di Muro entra ufficialmente in Comune "Da domani al lavoro" (Foto e video)

E' entrato ufficialmente, questa mattina, in Comune il neosindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Attorniato dai suoi sostenitori ha varcato la soglia del Municipio per incontrare e salutare il commissario straordinario Samuele De Lucia che, vista l'elezione del nuovo primo cittadino, lascerà l'incarico portato avanti in questi mesi dopo lo scioglimento della precedente amministrazione comunale.

Appena preso possesso della fascia tricolore ha così commentato: “Sono e siamo pronti, con una squadra rinnovata, unita, coerente e competente per guidare la città. E’ tanta l’emozione quanto è grande la difficoltà di cui sono consapevole nell’affrontare questo compito. Da domani sarò in ufficio per organizzare la macchina comunale ed attuare il nostro compito amministrativo. Come questa mattina per sgomberare il greto del Roya e lo saremo sempre se ce lo chiederanno da Prefettura o Questura. Non è più possibile certificare la presenza di accampamenti e bivacchi e girarsi dall’altra parte. Andremo avanti in questo senso per ridare dignità e decoro ai quartieri dei ventimigliesi e ritrovare l’orgoglio di esserlo, girando di giorno e di notte senza paura. Andrò sicuramente ad approfondire le modalità di accoglienza per donne, minori e soggetti vulnerabili. Avrò sicuramente incontri con Prefettura e Ministero dell’Interno per fare in modo che il Comune non sia solo nella gestione di questa emergenza umanitaria”.

Il commiato del Commissario Prefettizio, Samuele De Lucia: “E’ stata un’esperienza molto impegnativa ma anche gratificante. Penso che, con la collaborazione del segretario e di dirigenti e dipendenti, abbiamo ottenuto buoni risultati. Penso che il comune e la città non abbiano subito particolari negatività dalla gestione straordinaria, molto attiva svolta con risultati positivi. Ventimiglia mi mancherà sicuramente perché è una realtà accattivante, bella e suggestiva, sia dal punto di vista orografico che umano. Questo mi ha colpito pur nella confusione politica di questi mesi. La cordialità e lo spirito di molti cittadini si sono rivolti a me ho sempre cercato di rispondere nel modo migliore”.