Taggia: il Consiglio comunale ha approvato l'Odg di Jacopo Siffredi per la campagna 'Riprendiamoci il Comune'

Anche il Consiglio Comunale di Taggia, ha approvato l’Ordine del Giorno, presentato dal consigliere Jacopo Siffredi di 'Progetto Comune', per l’adesione alla campagna 'Riprendiamoci il Comune'.

L'iniziativa si propone attraverso due leggi di iniziativa popolare di affrontare le molteplici crisi di questo modello economico e sociale e di proporre un nuovo modello ecologico, sociale e relazionale a partire dai territori. Obiettivo della campagna è mettere in discussione due nodi che oggi impediscono ai Comuni di svolgere pienamente la propria funzione e alle comunità territoriali di autogovernarsi: la finanza locale e il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti.

Un’iniziativa che rafforza la democrazia e risuona come nota positiva nella giornata del ballottaggio alle amministrative di Ventimiglia, che ha visto l’affluenza alle urne attestarsi, in continuo calo, alla soglia del 45% ed in linea con l’incessante disaffezione alla politica. La campagna, che vede mobilitati più di 100 comitati territoriali, è promossa da una largo schieramento di forze: dalle Acli, la Pastorale Sociale e del Lavoro, Attac, l’Arci, Cittadinazattiva, Altreconomia, a realtà di amministratori come la Rete delle Città in Comune e l’associazione dei Comuni Virtuosi.

I dati diffusi a fine gennaio dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ( IFEL, Fondazione Anci) nell'ambito della 11esima Conferenza sulla finanza e l'economia locale, sentenziano che un Comune italiano su cinque è in deficit e confermano che avere come unico parametro di riferimento le politiche dei tagli depaupera Comuni e comunità territoriali di beni comuni, servizi pubblici e saperi tecnici.

Mentre la Campagna continua per il raggiungimento delle 50.000 sottoscrizioni, in attesa di nuove adesioni da parte dei comuni, nella giornata del firmaday “La Res-publica riparte dalle comunità” venerdì prossimo sarà possibile firmare a Glori (Molini di Triora) dalle 17, alla presentazione del libro 'E mi. Storie di un paese che resiste', al termine della passeggiata a Rocca Castè.