Da giovedì via alla nuova raccolta rifiuti per Taggia: c’è tempo fino a sabato per ritirare il kit e le tessere per il conferimento nelle Eco-Isole

A partire da giovedì prossimo cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti, delle utenze domestiche, esclusivamente per l'abitato di Taggia; nessuna modifica per Levà e Arma. Il sistema porta-a-porta sarà sostituito con un moderno sistema di raccolta di prossimità basato su Eco-Isole informatizzate.

Il nuovo sistema di prossimità interesserà solo chi, ad oggi, nel centro storico di Taggia, conferisce esponendo i mastelli e i sacchi fuori da casa. Per quanto riguarda invece i condomini, rimarranno le tradizionali batterie condominiali. Tuttavia, anch’essi saranno interessati da un’altra importante novità.

Dal 1° giugno, infatti, gli imballaggi metallici (lattine, carta stagnola, bombolette, scatole di acciaio, ecc.) dovranno essere conferiti nei sacchi gialli, insieme alla plastica e non più insieme al vetro. Bottiglie e barattoli di vetro si potranno invece conferire nei contenitori verdi posizionati adiacenti alle Eco-Isole. Anche questa novità interesserà inizialmente solo l’abitato di Taggia, verrà poi estesa a tutto il territorio comunale nei prossimi mesi.

C’è tempo fino a sabato 3 giugno per recarsi presso la scuola Ruffini, in via Anfossi (accesso a lato del campetto), dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 14:00, ad esclusione del 2 giugno, per ritirare il kit obbligatorio: volantino illustrativo con le istruzioni di raccolta, i nuovi sacchetti codificati (con la novità del sacchetto giallo per plastica e imballaggi di metallo), e la tessera magnetica a chi dovrà conferire nelle nuove Eco-Isole. Si ricorda di presentarsi al ritiro portando con sé l’ultima bolletta TARI pagata.

Le Eco-Isole sono state posizionate nei giorni scorsi in cinque punti strategici:

- Parcheggio di Strada Vallone S. Lucia;

- Piazza San Benedetto Revelli;

- Parcheggio sotto Piazza 4 Novembre;

- Parcheggio di Palazzo Spinola;

- Lungo Argentina all’altezza di via Genova.