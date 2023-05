Una nostra lettrice, Giulia Tavanti, ci ha scritto in relazione ad un nostro articolo di un paio di mesi fa, in merito ai buchi di via Gavagnin, strada sotto la passeggiata mare di Sanremo:

“Vedo con dispiacere che non è stato fatto nulla in merito, perché ad oggi i crateri si sono trasformati in veri e propri buchi neri in cui se ci entri non è detto che la macchina ne esca indenne. Segnalo che la situazione sta degenerando. Io ho già informato Urp ma non è stato fatto nulla per migliorarla”.