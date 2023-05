Ponte del 2 Giugno a Sanremo: eventi e serate tra musica, spettacolo e buona cucina

Il Bay Club, Boca Beach e Strambò si uniscono in occasione del ponte del 2 giugno per trascorrere insieme l'inizio della bella stagione e la voglia di divertimento, con un palinsesto di eventi durante il weekend.

Finalmente con l’arrivo del caldo e dei turisti si crea la situazione ottimale per intraprendere un percorso estivo pieno di festa e intrattenimento. Inizia dunque il conto alla rovescia per il tanto atteso ponte del 2 Giugno, occasione nella quale musica, spettacolo e buona cucina si fonderanno per dar vita a quattro giorni di spensieratezza e relax.

Dal 1° al 4 Giugno la città dei fiori sboccia con quattro appuntamenti imperdibili, in orario diurno o notturno a seconda della tipologia di eventi e alle location ospitanti.

Giovedì 1° Giugno lo Strambò ospiterà l’evento “Pizza e Bollicine”, una cena diversa dal solito circondati da yacht e imbarcazioni meravigliose. Musica e intrattenimento non mancheranno per trascorrere insieme una serata piena di divertimento. La cena si terrà dalle 21:00 e il party inizierà dopo cena con ingresso libero.

Venerdì 2 Giugno dalle 23:30, in occasione della festa della repubblica Italiana, il Bay Club torna con “Noxe - Wild Republic” by Latin Addict. Prenderà vita uno show mozzafiato con scenografie, ballerine e live performance che infiammeranno il venerdì del Bay Club. La discoteca sull’acqua dopo il successo della grande apertura, Sabato 3 Giugno presenta Bay Music Saturday dalle 23:30. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle.

Questa carrellata di eventi si conclude Domenica 4 Giugno dalle 13 al Boca Beach con il primo appuntamento stagionale del tanto amato “PicNic”, l’evento che trasformerà il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio.

Queste offerte artistiche e musicali, nascono dalla volontà di voler dare un segnale importante al pubblico locale e ai turisti, proponendo Sanremo, la provincia di Imperia e più in generale la Liguria di ponente come meta ideale per gli amanti dello svago e del divertimento in riva al mare durante le festività.