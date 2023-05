Sanremo: sondaggio sul futuro candidato a sindaco, ecco come hanno reagito gli otto inseriti nelle domande

Il sondaggio che viene svolto in queste ore dall’istituto veneto ‘Demetra’ e che riguarda le prossime elezioni Amministrative di Sanremo, ha ovviamente fatto discutere nelle ultime ore le diverse parti politiche della città dei fiori.

Senza scomodare partiti o attuali amministratori, abbiamo però voluto ascoltare il pensiero degli otto personaggi matuziani, che sono stati tirati in ballo e che vengono inseriti (nelle domande poste agli intervistati) tra i possibili candidati a sindaco.

Tra questi l’ex primo cittadino e imprenditore Maurizio Zoccarato al quale abbiamo chiesto il motivo, a suo modo di vedere, per cui è stato inserito nel lotto dei nomi: “Sinceramente non lo so, forse per fare da disturbo?” Se le verrà chiesto, si candiderà? “No, assolutamente no”. Secondo lei negli otto c’è effettivamente un candidato a sindaco? “Ce ne sono almeno quattro che potrebbero accettare ma ce ne sono anche due o tre esterni al lotto proposto”. Sono domande corrette per trovare un candidato? “La prima parte ha poco senso, perché si apre una pagina nuova. E’ ovvio che serve un buon rapporto con il Governo”. Sulla domanda se si preferisce o meno un sindaco legato ai partiti cosa ne pensa? “Non si capisce bene a chi si parla. Di fatto sono tutti espressioni civiche, perché nessuno degli otto proposti è iscritto a un partito”.

Alessandro Mager, noto avvocato sanremese, è stato inserito più volte come possibile candidato a sindaco alle prossime elezioni, soprattutto in un ipotetico schieramento creato dall’attuale primo cittadino, Alberto Biancheri, con il suo ex avversario, Sergio Tommasini. Cosa ne pensa del suo inserimento nel lotto dei pretendenti? “E’ difficile rispondere perché il mio mestiere è un altro e non so se quello del politico lo diventerà mai. Non pensavo che, francamente, ad un anno di distanza dalle elezioni, si potessero fare sondaggi con una significativa attendibilità. Per quanto riguarda la mia persona sono onorato di essere inserito nel lotto, ma non sono io che devo dire che ho deciso o meno”. Secondo lei, da sanremese, tra questi otto potrebbe esserci un candidato oppure ci possono essere altri nomi? “Secondo me ce ne possono essere anche altri”. Il fatto che più volte si fa il suo nome, come candidato a sindaco in un eventuale accordo Tommasini-Biancheri? “Io, al momento, non ho deciso assolutamente nulla e sono molto lusingato dell’interesse sulla mia persona. Io rappresento me stesso con una mia identità e non mi sento riconducibile a qualcuno, piuttosto che a qualcun altro. Se capiterà che, attorno a me ci sarà un interesse, sicuramente valuterò e questa volta potrei anche pensarci. Essere indicato da qualcuno è importante ma è molto diverso dal volerlo fare. E quest’ultimo non è certo il mio caso. Rimane una scelta tutta da valutare e rimane il fatto che io non sono iscritto a nessun partito politico”.

L’Ingegner Gianni Rolando è stato candidato a Sindaco nel 2005, quando venne eletto Claudio Borea. Lei cosa ne pensa? “E’ sicuramente troppo presto, anche se al momento rimane da capire chi ha commissionato questo sondaggio”. Si aspettava di essere inserito nel lotto dei nomi? “Si, certo. E’ da un po’ che se ne parla ma a un anno dalle elezioni serve poco o, forse, per capire se la gente preferisce liste civiche o partiti, ma non di più. Oppure capire il gradimento su Biancheri. I nomi sono quelli che girano da mesi”. Tra questi otto potrebbe esserci un candidato possibile? “Ci può essere sicuramente ma non sono nomi nuovi, anche se ne potrebbero inserire altri”. Se le chiedessero di candidarsi accetterebbe? “Dipende dalla compagine, ovviamente. Se fosse forte e amalgamata potrei esaminarla, altrimenti no. Io, sia chiaro, sono un uomo di centrodestra e non potrei immagine una eventuale alleanza con la sinistra. Sono comunque convinto che, da questa rosa di nomi uscirà un candidato o forse più di uno”.

Categorica l’imprenditrice e presidente di Autostrada dei Fiori e Confindustria, Barbara Amerio: “Io continuo a ripetere che non sono interessata all’incarico perché ho altre cosa da fare e ho delle cariche incompatibili con quella di sindaco. Sinceramente non capisco perché sono stata inserita in quell’elenco. Mi è stato chiesto da più parti e ho sempre risposto, in modo categorico, che con la politica non voglio avere a che fare perché posso essere utile in altre posizioni”

“Non so perché sono stato tirato in ballo, faccio politica dall’esterno ma non ho espresso velleità di candidarmi a sindaco - ha commentato Sergio Tommasini, ex candidato sindaco contro l’attuale primo cittadino Alberto Biancheri - da tre anni sono fuori Sanremo con impegni in Africa, mi fa piacere occuparmi della città come comune cittadino, mi sto impegnando ma non ho intenzione di candidarmi”.

Tra i nomi tirati in ballo anche quello dell’ex vice sindaco e assessore al Turismo dell’amministrazione Zoccarato, Claudia Lolli, che commenta: “Sono orgogliosa di aver lasciato un buon ricorso, la cosa mi ha fatto piacere in tal senso. Ho lavorato con impegno e con onestà per il bene della città, per il resto sono cose alle quali non ho pensato. La data è lontana, per il momento non ci penso. Ora penso alla stagione estiva, poi metterò la testa alla politica cittadina”.

Alessandro Sindoni ha così commentato: “Penso che siamo lontani anni luce dal poter pensare al candidato a Sindaco o anche fare dei sondaggi. Non so chi l’abbia commissionato ma, ovviamente, mi ha fatto piacere essere tra gli otto proposti dalle domande”. Se le chiedessero di candidarsi, accetterebbe? “Non si pone proprio la questione, assolutamente”. Secondo lei ci sono dei nomi che potrebbero essere candidabili? “Sono in molti visto che ci sono persone con grande esperienza e, quindi, sono tutti potenziali candidati”.

Infine Massimo Donzella, attuale Assessore ai Lavori Pubblici ha così commentato il sondaggio: “Io ho una passione per la vita amministrativa che mi lega fortemente alla mia città e, quindi, in questo ultimo anno voglio principalmente dare il massimo impegno per quelle opere che, come Assessore, ho iniziato insieme al resto della Giunta. Si tratterà di una grande valorizzazione e riqualificazione di Sanremo, grazie alle quali sarà resa più attrattiva. Parlo della ‘Città dello sport’, della pubblica illuminazione che sarà completata entro fine anno, senza dimentica anche i lavori alla ‘Vesca’ e altre per le quali, quest’estate, inaugureremo i cantieri. Ad esempio le scuole a Borgo Tinasso e altre ma anche quelli della Pigna, un’altra scelta coraggiosa di questa amministrazione per una ‘ricucitura’ tra il tessuto cittadino ed il mare. Poi c’è anche Portosole e il porto vecchio perché la ricchezza, non dimentichiamolo, arriva proprio dal mare”. Si aspettava di essere inserito in questo lotto di nomi? “Sono un Assessore dell’Amministrazione attuale e di aver fatto molte cose. Quindi posso affermare che mi fa assolutamente piacere come attestato di stima”. Se le fosse chiesto di fare il candidato a sindaco accetterebbe? “Rimane la risposta di prima, ovvero la mia concentrazione sul lavoro in questo anno finale e, quindi, non minimamente pensato a diverse ipotesi. Ho un impegno che voglio portare a terminare”.

Intanto, oltre al sondaggio telefonico, nelle ultime ore è comparso lo stesso pure sui social, dove vengono proposte le stesse domande. Ora, ovviamente, si attendono i risultati.