Molini di Triora presenta la sua estate: Balbo "Un ritrovato clima di festa per tutti"

Il Comune di Molini di Triora torna a festeggiare l'estate con un calendario di eventi studiato insieme alle Pro Loco. "Con la fine delle restrizioni legate al Covid che ci avevano costretti a limitare la programmazione estiva, quest'anno torniamo con tanti appuntamenti e diverse novità" - spiega l'assessore al turismo e manifestazioni, Alessandra Balbo.

Quattordici appuntamenti che animeranno i prossimi mesi, dal capoluogo alle frazioni, fino all'8 ottobre con l'ultimo evento: la Castagnata di Andagna. "Negli ultimi anni il Comune aveva avviato una collaborazione per la programmazione estiva con Casa Ballestra. Un ottimo rapporto che portiamo avanti anche quest'anno. - afferma l'assessore - Infatti, sebbene loro mantengano una programmazione indipendente abbiamo organizzato i nostri appuntamenti in modo da evitare che si sovrappongano. Il calendario manifestazioni estive del Comune si avvale quindi della collaborazione diretta con la Pro Loco di Molini e di Andagna che tra l'altro, la prossima settimana, il 3 giugno, proporrà la suggestiva serata delle Lizzette di San Zane e il 2 settembre, una novità, la Sagra del Rezegnun".

Tra le feste della tradizione troviamo il 16 luglio tra Drego e Molini la giornata della lavanda, un momento per promuovere la raccolta e scoprire i benefici di questa pianta. Senza dimenticare anche i festeggiamenti per il Santo Patrono, San Lorenzo il 10 agosto. Spazio anche alla musica a Molini di Triora con la discoteca, il 22 luglio e il liscio l'11 agosto, mentre il 13 agosto serata gospel ad Andagna. "Questa è un'altra novità. Abbiamo voluto sperimentare anche qualcosa di nuovo come il gospel, senza però dimenticare le manifestazioni più tradizionali. - aggiunge Alessandra Balbo - Tra gli eventi di punta ci sono sicuramente il Rally Storico il 23 luglio, il teatro della commedia a Corte ad agosto, la festa Mezzanotte Bianca il 23 agosto e poi naturalmente la nostra amata Sagra della Lumaca giunta quest'anno alla 62ª edizione".

Non mancheranno anche gli appuntamenti pensati per i più piccoli. "Sì in particolare il 10 agosto avremo l'Ospedale dei Peluche, in convenzione con la Croce Verde di Arma di Taggia. I bimbi potranno curare un peluche e impareranno a familiarizzare con alcuni rudimenti di primo soccorso e poi gli sarà permesso di salire a bordo dell'ambulanza e vedere le tante apparecchiature presenti. Seguirà poi la presentazione dei filmati e delle foto naturalistiche di Andrea Biondo, con la flora e la fauna delle montagne intorno a noi".