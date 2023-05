Ventimiglia: stasera al Teatro Romano lo spettacolo 'Mondo 2030 in song' con la Primaria di Nervia

Questa sera alle 21, al Teatro Romano di Ventimiglia, la scuola primaria di Nervia porterà in scena lo spettacolo 'Mondo 2030 in song' con il quale intratterrà e saluterà genitori e famiglie.

Gli alunni e le insegnanti presenteranno uno spettacolo di musica e danza, incentrato sulle tematiche dell’Agenda ONU 2030, trattate e sviluppate in classe, con laboratori, progetti e attività, nel corso di tutto l’anno. L’Agenda immagina un mondo libero dalla fame, dalla povertà, dalla paura, dalla violenza; equo e alfabetizzato; un mondo in cui venga assicurato il benessere fisico, mentale e sociale di tutti e di ciascuno.

"Proprio quel mondo che vorremmo tutti, per noi e per i nostri figli - sottolineano dalla scuola - il mondo che sogniamo e che vogliamo celebrare attraverso le parole delle canzoni che presenteremo da questo splendido Teatro Romano, che è il cuore del nostro quartiere, ne racchiude le radici storiche, l’identità profonda, il passato, con il suo patrimonio inestimabile, che ci appartiene ed è parte di noi. Perciò abbiamo voluto ambientare il nostro spettacolo in questo luogo, carico di storia e di cultura, al Teatro Romano edificato vicino alla Via Julia Augusta, fra il II ed il III secolo, nell’antico villaggio di Albintimilium, al centro del sito archeologico che, ancora oggi, è motivo di orgoglio per la nostra città. Da qui, stasera, vogliamo si alzino le nostre voci per cantare il mondo che vogliamo vedere, un luogo di pace, di amore, di giustizia; un luogo dove prendersi per mano e andare lontani verso il futuro".