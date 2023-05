Sanremo: Forte Santa Tecla, presentata la stagione degli eventi tra maggio e ottobre

E' stato presentato oggi, al Museo Civico di Sanremo, alla presenza del Direttore regionale Musei Liguria Alessandra Guerrini, del Direttore del Forte Alberto Parodi e dell’Assessore Silvana Ormea per il Comune di Sanremo, il programma delle iniziative che si terranno a Forte Santa Tecla nel periodo maggio-ottobre 2023.

Un programma molto vario che spazierà dalle mostre di fotografia a quelle di arte contemporanea, dalle mostre di abiti d’epoca alle installazioni artistiche e luminose. Non mancheranno concerti di musica classica (anche grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Forte e Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), di musica swing e serate con dj-set.

Alessandra Guerrini, dirigente di Direzione regionale Musei Liguria, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie anche all’attività di selezione svolta dal Comitato di Indirizzo Tecnico scientifico che vede tra i componenti anche gli esperti Leo Lecci e Federica Flore. Un programma frutto di una stretta collaborazione non solo con le realtà culturali del territorio (che hanno presentato moltissime proposte in risposta alla pubblicazione del bando a novembre scorso) ma anche con altri soggetti pubblici tra cui Musei Nazionali di Genova. A questa collaborazione si deve infatti lo spettacolo teatrale Stand up Omero, con Paolo Rossi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, in programma ad agosto, che è stato realizzato grazie ai fondi per lo spettacolo del Ministero della Cultura. Un esempio virtuoso di come le realtà culturali possano fare rete attraverso i luoghi della cultura, come Santa Tecla, presenti sul territorio.

Alberto Parodi direttore del Forte ha evidenziato come quest’anno il Forte potrà offrire una programmazione ancora più ricca, grazie all’incremento delle superfici utili che consentiranno lo svolgimento di più eventi in contemporanea. Parodi si è poi soffermato sulla programmazione dei mesi di agosto e settembre, dedicata al centenario di Italo Calvino. Una mostra fotografica, attività didattiche per i più piccoli e una maratona di letture affronteranno i temi più cari al grande scrittore: il paesaggio, l’ambiente e le fiabe. In questo contesto, sempre ad agosto, Direzione regionale Musei Liguria ha voluto proporre anche un secondo spettacolo teatrale, dedicato proprio al tema della natura: La Via degli alberi di e con Pino Petruzzelli prodotto da Centro Teatro Ipotesi. Durante l’estate proseguiranno gli incontri letterari della rassegna BiblioTecla realizzata in collaborazione con Ubik Sanremo Libri.

L’assessore Silvana Ormea, nel rinnovare i ringraziamenti alla Direzionale regionale Musei Liguria, ha ricordato come gli interventi di riqualificazione del Forte di Santa Tecla permettano alla città di avere un vero e proprio centro polifunzionale. I tanti appuntamenti proposti spaziano dall’arte, alla musica, alla moda, al teatro, alla cultura, con un’attenzione anche a Calvino. Con l’occasione, l’assessore Ormea ha ricordato l’itinerario letterario a lui dedicato, che si offre come segno tangibile del doveroso omaggio che la città di Sanremo ha voluto tributare al suo illustre cittadino, a cui si affianca una guida turistico-culturale frutto della sinergia tra i licei della provincia, le Università e l’Accademia di Belle Arti.

(Sotto tutte le manifestazioni in programma)