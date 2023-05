Pietrabruna: domani torna l'appuntamento con lo 'Sconfoegu', in preparazione anche le manifestazioni estive

Si svolge domani a Pietrabruna lo ‘Scunfoegu’ (il grande falò), organizzato dalla Pro Loco che lo propone tutti gli anni dal 2015, quando è stata costituita.

Dopo la pausa dovuta al Covid la manifestazione è ripartita lo scorso anno. Lo Scunfoegu si festeggiava già nei tempi passati a Pietrabruna nel periodo dell'Annunziata e si protraeva per tre giorni; era una festa per i giovani che, per mostrare la loro forza, trasportavano in piazza tutto il legno che potevano reperire, vecchie porte, tronchi, i sostegni degli alberi, le fronde degli ulivi spesso a discapito dei proprietari.

Oltre a questa prima festa, la Pro Loco ha preparato un calendario estivo ricco di eventi: domenica 25 giugno la passeggiata spiritual-gastronomica "Croci e delizie" da Pietrabruna al Monte Follia , il 30 giugno il concerto rock dei Long Island, il 12 luglio il concerto del Coro VocieNote, il 20 luglio il concerto di musica soul e funky dei Black Beat, il 28 e 29 luglio la festa della lavanda, il 9 agosto il concerto di musica tradizionale mediterranea degli Oggitani, il 12 agosto il concerto del "Duo Gazzosa", il 19 agosto il concerto rock di "Hard Bluesy Mama", il 16 e 21 settembre la sagra della stroscia.