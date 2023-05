Moretti a Cannes attacca Netflix e le piattaforme: "Bisogna investire sui film per i cinema"

Nanni Moretti torna al Festival di Cannes per la nona volta con il film in concorso “Il sol dell’avvenire”. Con lui sullo schermo per la “quinta volta” l’attrice Margherita Buy, mentre per Barbara Bobulova si tratta del debutto accanto al regista romano. “Sette anni fa – ha raccontato Moretti ai giornalisti in sala stampa - abbiamo provato a scrivere un film, interamente ambientato nel 1956: non è venuto fuori ed è nato “Tre piani”. Ho richiamato le sceneggiatrici con la voglia di riprendere quello spunto sul ‘56 e raccontare la vita sentimentale, le idiosincrasie e speranze del regista: sono nate questi pellicole intrecciate tra di loro”.

Ne “Il sol dell’avvenire” Moretti prende in giro Netflix ( “190 Paesi, 190 Paesi”). “A me spiace – ha spiegato questa mattina ai giornalisti - che tanti registi e sceneggiatori si siano consegnati docilmente alle piattaforme: secondo me bisognerebbe continuare ad investire economicamente e psicologicamente sui film per i cinema. Questo è quello che vivo: quando penso ad un film, penso ad una sala buia dove gli spettatori vedono film su uno schermo più grande di loro”. E sulla telefonata a Scorsese, spiega ridendo: “Martin Scorsese non credo abbia visto il mio film: l’avevo cercato, ma evidentemente la mia mail è sbagliata”.

Debutto con Moretti per Barbara Bobulova, che alla stampa ha detto: “Sono la nuova arrivata. Entrata su questo set, non sapevo cosa aspettarmi: me ne hanno raccontate di ogni colori”. “Sono stata abbagliata dal modo di lavorare con Nanni: il suo rapporto con gli attori è speciale. Ha un’umanità gigantesca fuori dal set e sul set” ha concluso.