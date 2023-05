Imperia: alle Poste di via Matteotti e via De Sonnaz pagamento dei bollettini più veloce

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini negli Uffici Postali di Via Matteotti e di Via De Sonnaz a Imperia Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente. Il servizio è disponibile anche presso gli uffici di Bordighera, Sanremo e Ventimiglia.

"L’operazione - spiegano dalle Poste - è prenotabile all’ingresso degli Uffici tramite il totem per la gestione delle attese, tasto ‘Bollettini’ o da remoto tramite PC sul sito www.poste.it, o da tablet e smartphone dalle APP ‘Ufficio Postale’, ‘BancoPosta’ e ‘PostePay’.

Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili oppure di scegliere se recarsi immediatamente in Ufficio Postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’APP.

Si ricorda infine che sempre dall’app Ufficio Postale è possibile prenotare molti altri servizi all’interno delle sezioni dedicate: ‘Posta e Pacchi’, ‘Carta PostePay, Energia e Telefonia’ per la sottoscrizione e ricariche di carte Postepay, energia e gas, telefonia Postemobile e fibra, ‘Assicurazioni RC Auto’, ‘SPID’ e ‘Tutte le altre operazioni’.

È sempre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione".