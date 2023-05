Diano Marina: martedì prossimo torna a riunirsi il consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 20 il consiglio comunale di Diano Marina. All’ordine del giorno l’approvazione della relazione per il servizio di gestione del nido d’infanzia ‘La Casetta’, l’approvazione delle tariffe Tari per la validazione della revisione del piano finanziario 22-25 e una variazione al bilancio 23-25, a seguito di una ratifica di Giunta.

Previsti anche: una variazione alla nota di aggiornamento al Dup 23-25, l’approvazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti radio, la convenzione con il comune di Dolceacqua per lo svolgimento associato delle funzioni di segreteria e l’approvazione dello schema di convenzione tra il comune e la Provincia di Savona per il supporto dei sistemi formativi.

Sarà da risposta ad una serie di interrogazioni presentate dai Consiglieri di opposizione (Diano Domani), Francesco Parrella e Micaela Cavalleri. La prima sull’edizione di ‘Aromatica’ appena conclusa, quindi quella sui plessi scolastici e sulla pulizia dei rii e per le disinfestazioni.

Previste anche risposte per le interrogazioni dei consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (gruppo Diano Marina) per le nuove scuole e per i disagi dei residenti in frazione Diano Gorleri.