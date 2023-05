Quali distributori luce e gas sono operativi in Liguria?

Le società che si occupano della distribuzione fisica di energia elettrica o gas ai clienti finali, come case, aziende e pubbliche amministrazioni, sono gestite dalle società distributrici. Queste società non solo si occupano della distribuzione dell'energia, ma sono anche responsabili delle operazioni di allacciamento e del servizio di misurazione dei consumi.

I distributori locali sono gli unici operatori autorizzati a gestire la distribuzione dell'energia nella zona della rete assegnata, in conformità alle regole stabilite da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ma quali sono le differenze tra distributore e fornitore? Quali sono i distributori di lue e gas operativi in Liguria e come individuare le offerte migliori? In questo articolo faremo un po' di chiarezza in merito, per aiutarti ad orientarti alla scelta più conveniente!

Di cosa si occupa un distributore di luce e gas

Il distributore di energia elettrica e gas ha il compito principale di trasportare e consegnare l'energia elettrica ai clienti finali attraverso le reti di distribuzione a media e bassa tensione, e il gas metano attraverso le reti cittadine. Inoltre, il distributore gestisce la rete di distribuzione e possiede i contatori, assumendosi la responsabilità della lettura dei consumi effettivi del cliente.

È importante notare che il distributore di zona o distributore locale varia a seconda dell'area geografica italiana, pertanto non può essere scelto dal cliente finale, a differenza del fornitore. Nel 2016, molti distributori hanno dovuto conformarsi alle direttive di ARERA, che richiedevano una distinzione chiara tra distributore e fornitore, al fine di evitare confusione tra i vari brand delle società di distribuzione e fornitura. Questa politica di unbundling ha semplificato e reso più chiara la distinzione tra fornitore e distributore, poiché si occupano di attività molto diverse.

La differenza tra distributore e fornitore

Prima di cercare il distributore della tua zona, è importante capire la differenza tra distributore e fornitore, poiché spesso questi termini vengono confusi tra di loro. In realtà, questi identificano due società molto diverse: il fornitore si occupa della vendita di energia elettrica e gas al cliente finale, mentre il distributore gestisce solamente le reti di distribuzione e i contatori.

Inoltre, il cliente finale non può contattare direttamente il proprio distributore di luce o gas, a meno di alcuni casi specifici, come guasti al contatore, allacciamento alla rete o sostituzione del contatore. È importante sottolineare che il distributore è lo stesso per tutte le persone che vivono in una determinata zona, mentre il fornitore può essere scelto dal cliente in base alle offerte proposte.

Come scegliere il miglior fornitore di luce e gas

I modi per individuare le compagnie luce e gas convenienti, scegliendo le tariffe più vantaggiose, sono molti e questo può essere un compito difficile. Il confronto dei prezzi tra le diverse offerte può risultare complicato, soprattutto per chi non è esperto nel mondo delle bollette. I fornitori fisici di luce e gas in Liguria sono per lo più ricollegabili a EniStation, ma esistono numerosi fornitori virtuali che offrono offerte vantaggiose a seconda del piano che si vuole acquistare. Tra i più convenienti troviamo Sorgenia, Iren, Engie e Plenitude. Ma come fare a scegliere l'offerta migliore?

Innanzitutto, è importante sapere che la completa liberalizzazione del mercato dell'energia è imminente e i consumatori devono comprendere in modo chiaro sia la bolletta sia le offerte disponibili. Solo così potranno scegliere la tariffa più adatta alle loro esigenze con consapevolezza.

Ci sono molti fattori da considerare per individuare la compagnia di luce e gas più conveniente e l'importanza di ciascuno dipende dalle abitudini di consumo. Tuttavia, senza dubbio, il costo del kWh o del Smc è il primo fattore da tenere in considerazione. Infatti, il prezzo dell'energia elettrica e del gas fa la differenza tra un fornitore più costoso rispetto ad un altro. Questo prezzo varia da un gestore all'altro e viene riportato in bolletta come spesa per l'energia elettrica e come spesa per la materia prima del gas.

Gli altri componenti della bolletta di luce e gas, come gli oneri per il trasporto e la gestione del contatore, e gli oneri di sistema, sono stabiliti dall'ARERA (Autorità dell'Energia) e non cambiano da un fornitore all'altro. Pertanto, il confronto tra le diverse offerte deve essere effettuato prendendo in considerazione il prezzo dell'energia elettrica in € al chilowattora e il costo del gas metano in € al metro cubo. Tuttavia, le offerte possono essere di vario tipo e in alcuni casi il prezzo comprende anche altri oneri, quindi è necessaria un'attenta valutazione.

Per effettuare il confronto tra le diverse offerte, è possibile trovare il prezzo della tariffa nella bolletta attuale del proprio gestore.