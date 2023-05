Sanremo: asfalto disastrato nel parcheggio del Sud Est, rischio danni alle auto e un pericolo per i pedoni

L'asfalto nel parcheggio del Sud Est è un colabrodo. Lo sanno bene gli automobilisti che lo usano tutti i giorni come uno dei rari posteggi gratuiti in città e lo sanno altrettanto bene anche i pedoni che devono fare la massima attenzione alle profonde buche nell'asfalto.

L'immagine che pubblichiamo non lascia spazio all'immaginazione. La strada è disastrata ed è concreto il rischio di danni alle auto oltre al pericolo per chi passa a piedi.

In attesa delle novità per il futuro di Porto Sole con l'abbattimento dell'ecomostro e la riqualificazione dell'intera zona, forse servirebbe una sistemata alla sede stradale onde evitare spiacevoli inconvenienti.