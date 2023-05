Montalto Carpasio: primo consiglio comunale del Bianchi bis, vicesindaco esterno e parola d'ordine unione senza campanilismi

Valerio Verda torna come assessore esterno

Una novità è senza ombra di dubbio la presenza di un assessore esterno. Valerio Verda rientra in amministrazione pur non essendo stato candidato. È stato nominato come assessore esterno. Non percepirà indennità di carità per sua scelta e in quanto non eletto non potrà votare nel consiglio comunale.