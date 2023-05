Giovanni Luca Boeri è stato confermato Presidente di Coldiretti Imperia: eletto anche il consiglio direttivo

Giovanni Luca Boeri è stato confermato Presidente di Coldiretti Imperia, eletto nella giornata di ieri assieme al Consiglio direttivo composto da Federico Allavena, Danila Sismondini (zona di Ventimiglia), Andrea Baldizzone, Paolo Boeri, Denis Bassan (zona di Sanremo/Taggia), Valter Fossati, Riccardo Fazio, Andrea Ranoisio, Carlo Siffredi e Simona Brizio (zona di Imperia), cui si aggiungono i rappresentanti dei tre movimenti provinciali: il Delegato dei Giovani, Gioele Calvi, la Rappresentante Donne Impresa, Antonella Monica Rovera, e il Presidente dei Senior Coldiretti, Fernando Sasso.

L’Assemblea elettiva si è svolta la Sala Multimediale della Camera di Commercio di Imperia, aperta dai saluti istituzionali del padrone di casa, Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il gradito augurio a tutta la Coldiretti di portare avanti anche nel prossimo quinquennio l’ottimo lavoro svolto sul territorio.

Con la chiusura dell’Assemblea elettiva provinciale – preceduta dall’approvazione di un bilancio che ci lascia decisamente positivi e propositivi – volge, dunque, al termine il rinnovo delle cariche di Coldiretti Imperia, iniziato nei mesi scorsi con l’elezione dei Presidenti e Vicepresidenti delle 18 sezioni comunali e intercomunali della Provincia, del Presidente di Federpensionati, del Delegato Giovani Impresa Coldiretti e della Responsabile provinciale Donne Impresa. Con la conferma a Presidente di Gianluca Boeri e l’elezione del Consiglio ha dunque il via il mandato quinquennale di questa dirigenza, che guiderà la prima Organizzazione datoriale Agricola del territorio fino al 2028.

“Sono felicissimo di quanto emerso durante questa importante giornata – commenta Gianluca Boeri, neo-eletto Presidente di Coldiretti Imperia per il secondo mandato consecutivo – e della fiducia che ancora una volta i soci imperiesi hanno scelto di riporre in me. Essere riconfermato alla guida di Coldiretti Imperia sottintende, chiaramente, una grande responsabilità, che sono pronto ad assumermi nuovamente, con tutto l’entusiasmo e la propositività che hanno contraddistinto questi ultimi 5 anni”. Un quinquennio intenso, difficile, in cui abbiamo attraversato e dovuto far fronte anche a una pandemia, a una crisi economica, agli esiti del cambiamento climatico e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino. Un quinquennio fatto sia di grandi successi che di insuccessi, come è fisiologico che sia.

“Indipendentemente dal risultato ottenuto – aggiunge il Direttore di Coldiretti Imperia, Domenico Pautasso – in questi ultimi 5 anni accanto a Gianluca, e più in generale nei miei 6 anni da Direttore della Federazione imperiese, tutto ciò che abbiamo messo in atto è stato fatto con giudizio, impegno e passione, operando sempre con senso di responsabilità, per le nostre aziende e per le generazioni future”.

“I risultati del nostro lavoro, del lavoro di tutti – continua Boeri – stanno finalmente cominciando ad arrivare, e lo dico con grande orgoglio. Da oggi, però, si apre un nuovo capitolo: oggi ripartiamo con lo stesso entusiasmo di 5 anni fa e con la stessa determinazione, perché sono, siamo consapevoli che le difficoltà da affrontare, vissute quotidianamente dalle nostre aziende, sono ancora molte. Proprio per questo siamo impegnati su diversi fronti, a cominciare dal PNRR, dal PSR, dalla lotta agli ungulati e, più in generale, alla fauna selvatica e dalla crisi idrica, che sulla provincia di Imperia vede e vive gli aspetti più critici. Ma non solo: in questo mandato, oltre a denunciare a gran voce i problemi e a proporre soluzioni, dobbiamo dimostrarci bravi ad essere davvero costruttivi, ad arrivare dalle Istituzioni con dei “semilavorati”, dei progetti cantierabili, per portare risoluzioni pratiche ai principali problemi che interessano l’intero comparto. Solo attraverso iniziative concrete riusciremo a essere utili ai nostri associati e funzionali al nostro territorio, per far sì che la provincia di Imperia diventi sempre più importante nel panorama nazionale e internazionale”.

Gianluca Boeri nasce a Taggia nel 1983. Laureato in Florovivaismo, gestione aree verdi e difesa integrata delle colture, è titolare dell’omonima azienda florovivaistica taggiasca, specializzata nella coltivazione di fiori recisi e che vanta ad oggi circa 4 ettari di coltivazioni protette destinate a varie tipologie di fronde verdi, oltre a circa 1,5 ettari di superficie con più di 100mila piante di ranuncolo e 3000 piante di Peonia erbacea da reciso. Il suo percorso all’interno della Federazione regionale ligure della Coldiretti è iniziato con la delega provinciale Giovani Impresa, proseguendo poi a partire dal 2015 con l’incarico di Vicepresidente di Coldiretti Imperia, all’interno della provincia dove si concentra la maggiore produzione floricola di fiore reciso e fronde ornamentali della Liguria. Il tutto è culminato nel 2018 con la prima elezione a Presidente regionale dell’Organizzazione e con la nomina a membro della consulta florovivaistica nazionale di Coldiretti. Da febbraio 2023 Gianluca Boeri è, inoltre, stato confermato anche Vicepresidente del COPA-COGECA – unione delle due grandi organizzazioni ombrello agricolo COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole convenzionali) e COGECA (Confederazione Generale delle Cooperative Agricole convenzionali) – per il secondo mandato consecutivo.