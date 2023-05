Cna Imperia: grande soddisfazione per l’approvazione dell’aggiornamento al regolamento dehors a Sanremo

Appresa l’approvazione dell’aggiornamento del regolamento dehors, da parte della Giunta Comunale, CNA IMPERIA manifesta la propria soddisfazione per il lavoro svolto, frutto di un importante percorso di interlocuzione tra l’Amministrazione, gli Uffici comunali e le Associazioni di categoria, al fine di mettere in campo uno strumento che, anche nel breve periodo, dia alle piccole e medie realtà produttive del territorio gli strumenti per ripartire.

Olmo Romeo, referente territoriale CNA Commercio e Turismo esordisce affermando “Riteniamo positivo il metodo di concertazione adottato per definire un buon regolamento a tutela delle imprese presenti in città. E’ indubbio che il confronto porti sempre a risultati positivi e pertanto, a nome dei nostri iscritti, ringraziamo l’Amministrazione per la possibilità di apportare il nostro contributo, esprimendo suggerimenti ed opinione atte a migliorare il documento”

“La misura approvata mi auguro che possa essere un buon preludio per una stagione proficua per le nostre attività imprenditoriali che necessitano di sostegno per poter definitivamente ripartire dopo periodi notoriamente difficili e che purtroppo, attualmente, non sembrano migliorare a causa dei cospicui aumenti su ogni fronte - dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA IMPERIA e continua “La nostra Associazione è fermamente convinta della funzione strategica dei dehors per il turismo ed il commercio. Ringrazio quindi anche io l’Amministrazione per aver compreso l’importanza del dialogo costruttivo nell’ambito di uno strumento tanto importante per il settore”. “Restiamo quindi totalmente a disposizione per altri tavoli di confronto fondamentali per tutelare in modo efficace le nostre imprese” conclude Vazzano.