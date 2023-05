Ventimiglia: Sismondini analizza le problematiche dell'entroterra dalla Val Roya a Porra e Trucco

"In questa fase di fine campagna elettorale, occorre analizzare in maniera puntuale e credibile quelli che sono i grandi temi e problemi con i quali le popolazioni dell'entroterra del nostro Comune devono convivere da sempre. Iniziamo dalla Val Roya, delle frazioni di Porra e Trucco". Sono le parole del candidato a sindaco del centrosinistra, Gabriele Sismondini, che interviene su problemi importanti della città di Ventimiglia.

"So che in questi ultimi giorni antecedenti al primo turno di elezioni - prosegue Sismondini - il Comune è intervenuto con qualche asfaltatura nelle vie interne al paese, e bene ha fatto il commissario prefettizio a colmare il vuoto di qualche consigliere comunale che prontamente ha provato a vendere l'operato altrui per guadagnare una manciata di consensi. Il vero tema sul quale io credo darò priorità, se sarò eletto, sarà la condizione della strada statale 20. In quasi tutto il tratto che attraversa l'abitato delle frazioni di Trucco e Porra, questa arteria viabile d'importanza strategica risulta pericolosissima per le popolazioni residenti. La larghezza non consente nemmeno di tracciare la linea di divisione delle corsie e le auto provenienti dal Piemonte e dalla Francia percorrono velocità impressionanti, che in più occasioni hanno anche causato morti".

"Ora mi chiedo - termina Sismondini - quali credibilità possono avere le visite del candidato Di Muro che sia da uomo che ha rivestito ruoli importanti sia in regione Liguria che al Parlamento della Repubblica possano avere, credo nessuna. Da anni esistono progetti ed idee per spostare la statale in corsia esterna ma credo che lui non lo sappia nemmeno. Con l'Anas in tutto questo tempo nemmeno si è riusciti a predisporre un semaforo intelligente o misure che limitassero gli eccessi degli automobilisti che rendono di fatto la statale 20 una prigione per i residenti".