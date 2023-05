Viaggio dei ragazzi della Polisportiva Integrabili a Roma e Pisa: avventura, emozioni e nuove amicizie (Foto)

Dal 29 aprile al 2 maggio nove ragazzi e ragazze della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili di Sanremo hanno vissuto un'avventura ricca di emozioni e nuove esperienze di amicizia: un viaggio nell'arte e nella cultura a Roma, Pisa e nel Parco dei Mostri, noto anche come Sacro Bosco, di Bomarzo.

L’associazione è nata nel 2009 grazie all’impegno di 13 soci fondatori, per la maggior parte genitori di bambini con disabilità, che cercavano di far praticare sport ai propri figli e allo stesso tempo erano alla ricerca di momenti inclusivi e la gita è una delle tante attività che viene proposta.

Superato il difficilissimo periodo della pandemia che ha molto condizionato il lavoro quotidiano con i circa 100 tra ragazzi e le ragazze che sono seguiti giornalmente, la Polisportiva propone le attività del progetto "Cittadini Cre-Attivi", cofinanziato dall'Unione Europea - programma operativo del Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020, Asse 2 - Inclusione e lotta alla povertà - capofila Anffas Onlus Imperia, partners: Help Imperia, Spes Ventimiglia, Integrabili Sanremo e Associazione Centro Ascolto Caritas di Sanremo.

Si tratta di tre attività:

1) l’attività Motoria "Motoria-mente" presso la sede dell'Help di Imperia con la partecipazione di una decina di ragazzi e ragazze

2) il teatro presso la sede sociale in Sanremo in Corso Mazzini 3 - Ex Scuderie Villa del Sole, con 14 ragazzi e ragazze in tutto suddivisi in 2 gruppi che al martedì pomeriggio partecipano al laboratorio teatrale sotto la guida del maestro Christian Gullone e affiancati da alcuni volontari, con l'ambizioso obiettivo di portare in scena uno spettacolo che prende spunto da "Le città Invisibili " di Italo Calvino, e nel quale i protagonisti potranno inventare le loro città "ideali e fantastiche"

3) lo Special Camp le gite alla scoperta del territorio nell'ambito del quale è stata organizzata la gita a Roma dal 29 aprile al 2 maggio, alla quale hanno partecipato 9 ragazzi con disabilità.

Non è stata semplice la logistica del viaggio: l’organizzazione generale, le tappe, le prenotazioni alberghiere, la visita a monumenti e mostre e la scelta dei ristoranti, ma la voglia e l’impegno di tutti hanno vinto!

La prima tappa a Pisa con visita alla Piazza dei Miracoli, il giorno dopo Roma ai Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro con salita alla cupola solo per i più temerari. Le emozioni di Roma di notte: Colosseo e Fontana di Trevi rimaranno per sempre nei ricordi già belli.

Il terzo giorno è saltata la visita ai Giardini di Ninfa causa pioggia e quindi si è scelto di vedere la Basilica di San Paolo fuori le mura la mattina e nel pomeriggio si è conclusa la gita romana con la mostra di Van Gogh.

Il quarto giorno si è rientrati a Sanremo con tappa al Parco dei Mostri o Sacro Bosco di Bomarzo nel quale i ragazzi e le ragazze si sono immersi nella natura in autonomia alla ricerca delle attrazioni più originali.

Altre attività sono previste quest’estate: la scuola estiva a Sanremo per bambini e ragazzi con disabilità: giornate al mare, giochi in spiaggia, laboratori di musica, teatro, attività motoria, giardinaggio e yoga; il campus ad Imperia con giornate in spiaggia, attività ludica/motoria e settimanalmente una gita della durata di un’intera giornata.

Le famiglie che vogliono informazioni più precise si possono rivolgere presso la sede di corso Mazzini 3 Sanremo (Ex Scuderie Villa del Sole) il lunedì e giovedì mattina dalle 09.00 alle 12.30 oppure telefonare al 327.2243096 o inviare una mail a: info@integrabili.org

La Polisportiva IntegrAbili di Sanremo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, la promozione, la conoscenza e la pratica dello sport, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione di persone con disabilità nel contesto territoriale, la filosofia è quella di creare uno spazio di condivisione e incontro tra disabilità e territorio nel quale si possa fare sport insieme.