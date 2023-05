Un 'librogame' per ricostruire gli anni di piombo: la presentazione degli studenti del Polo Tecnologico Imperiese

I ragazzi della 5a D e 2a B ITI del Polo Tecnologico Imperiese, presenteranno oggi ai giardini ‘Luzzati’ di Genova, il progetto ‘Lanterna Rossa’, il librogame che ricostruisce, attraverso un personaggio di fantasia, una delle parti più buie della storia del capoluogo ligure, gli anni di piombo.

Il progetto è stato curato dai professori Simone Zanella e Laura Roncallo e si prefigge lo scopo di coinvolgere i ragazzi attraverso il librogame, che si rivela un validissimo strumento per l'applicazione delle metodologie didattiche del coding e del cooperative learning. Il testo è stato sviluppato con particolare attenzione verso la resa linguistica dialettale, omaggio alla terra ligure. I ragazzi, divisi in gruppi eterogenei, hanno lavorato sinergicamente per costruire la storia di Diego, giovane studente universitario, incarcerato ingiustamente; al lettore viene dato l'arduo compito di guidarlo verso la verità e il riscatto, risolvendo enigmi e nodi della trama.

All'evento saranno presenti Marco Zamanni ed Enrico Corso, autori pluripremiati nell'ambito della letteratura d'intrattenimento e Luigi Cornaglia, amministratore delegato della casa editrice Demoela, specializzata nell'ambito della pubblicazione di librigame come "Bacci Pagano - Il Gioco" realizzato sempre da Zamanni e Corso su tracce fornite da Bruno Morchio, autore di celebri romanzi gialli ambientati a Genova.

I ragazzi e i docenti ringraziano Zamanni e Corvaglia per il prezioso sostegno ed entusiasmo che hanno saputo infondere a tutto il gruppo di lavoro. Nel corso della giornata verrà presentata la demo cartacea del gioco e i ragazzi si divertiranno a testare la loro opera, dopo aver visitato i luoghi che hanno utilizzato come ambientazioni per il loro personaggio.