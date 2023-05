Il Commissario Provinciale dell’UDC Anna Maria Panarello appella i cittadini Ventimiglia a convogliare i voti verso il Candidato Sindaco Flavio Di Muro.

“Ai Ventimigliesi che andranno a votare per il ballottaggio mi fa piacere ricordare lo slogan che accompagnava lo Scudo Crociato-Libertas in uno dei suoi storici manifesti ‘Forti per essere Liberi’, invitando tutti a votare il Candidato Sindaco Flavio Di Muro"