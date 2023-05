Ventimiglia: aumentano gli arrivi di migranti alla Caritas, situazione difficile con 160/180 profughi al giorno

Numeri in aumento, in questi ultimi giorni al centro Caritas di Ventimiglia. La settimana scorso i migranti arrivati sono stati al ritmo di 160/180 al giorno anche se, almeno per ora, il centro non è sotto pressione e riesce a regge l’urto dei profughi.

Come sempre il lavoro di accoglienza si svolge per l’intera giornata ma, ovviamente, si sente la mancanza di un centro attrezzato, soprattutto in un’area più ampia. E, mentre la discussione sul campo si allarga in città a poche ore dal ballottaggio, il caldo di queste ultime ore mette in guardia la Caritas e le associazioni umanitarie.

La previsione per i prossimi giorni, infatti, è di un numero sempre maggiore di arrivi nella città di confine, da dove i profughi cercano sempre di andare in Francia, nonostante i blocchi accentuati da parte della Gendermerie transalpina.