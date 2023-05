Il taggiasco Edoardo Martucci, in arte Dj Martu, al Talent Tour Music Fest - The Europen Music Contest

L’arte è la via per raccontare il mondo visto con occhi e angolazioni diverse. Per questo motivo, in ogni ambito, l’arte deve essere fondata sulla ricerca: ricerca di strade nuove, di percorsi nuovi, di orizzonti nuovi. Nella Riviera di Ponente, la novità musicale del momento è Edoardo Martucci.



“Talento precoce, Dj Martu - questo il nome d'arte del sedicenne di Taggia - nasce ad Imperia nel 2006 e, fin da piccolo, dimostra la propria inclinazione alla sperimentazione artistica, che sfocia, nell'età dell'adolescenza, in una sconfinata passione per la musica elettronica: inizia, così, a quindici anni, a comporre, in solitaria, nella propria cameretta, le sua prime tracce Tech-House.

Timido e riservato, Edoardo Martucci viene notato in una fortunata sera d'estate al locale Tiki Beach, lido con spiaggia e ristorante a Sanremo, da Niki Dj - pseudonimo di Nicholas Campagna, ventiseienne imperiese che, ormai da anni, anima le serate musicali della zona - il quale, dopo aver scoperto della passione del ragazzo, gli comunica che all'evento successivo in cui avesse suonato, avrebbe avuto piacere a sentire come se la cavasse alla consolle.

Nasce così, oltre ad una bellissima amicizia, una collaborazione artistica che, sperano entrambi i ragazzi, dovrebbe portare, un giorno, anche all'apertura insieme di uno studio musicale ad Imperia, il Niimaa DJs Studio (se volete ascoltarli, esiste un Canale YouTube dove pubblicano le loro creazioni, avente il medesimo nome)... ma questa è storia di cui, si spera, si potrà parlare in un prossimo futuro.

Per ciò che attiene al presente, basti osservare come la carriera musicale di Dj Martu sia in rapida ascesa: la sua incredibile capacità d'apprendimento, combinata con il suo personale approccio alla musica, che mescola stili diversi creando un sound unico e coinvolgente, gli ha fornito l'opportunità di spaziare nei generi, accontentando tutti i tipi di pubblico, tanto da portarlo a suonare, a soli sedici anni, in alcune delle serate più note per coloro che amano ballare in Liguria.

Infatti, Dj Martu, dopo aver affiancato per circa sei mesi Niki Dj, durante la sua stagione al Tiki Beach, quest'inverno ha lavorato per alcune sere al Tatanka Club di Arma di Taggia, al Kursaal di Bordighera e, questa primavera, all'American Bar Decó di Sanremo insieme a Resident Dj, musicista di BARH (la prima Party House della Riviera Ligure), nonchè al Paradise Beach di Imperia, per un evento allestito, anche in questo caso, da giovanissimi, i creatori del format d'organizzazione eventi, The Klub.

È in tale contesto che si colloca l'attuale partecipazione di Dj Martu al Tour Music Fest - The Europen Music Contest: è di pochi giorni fa la conferma della sua partecipazione alla quindicesima edizione di questo festival, che, nato in Italia nel 2007, è attualmente considerato il più grande concorso musicale d'Europa a livello mondiale con una nuova concezione di concorso, volta ad offrire a tutti i partecipanti un'esperienza utile, formativa e divertente, puntando alla crescita artistica di ogni singolo artista o band che vi prenda parte, offrendo formazione, consulenza e orientamento professionale.

L'attestato di idoneità artistica, ove si legge che Dj Martu è stato valutato per la c.d. ‘Smart Audition’ online - prima fase di selezione del Tour Music Fest - attraverso parametri di valutazione scelti dalla Commissione Artistica Ufficiale, in base alle esigenze artistico/qualitative del festival, dimostra le ottime capacità, in termini di originalità/creatività, scelta dei brani/selezione musicale e tecnica di mixaggio, del giovane, risultato idoneo in ogni attività.

Il percorso che seguirà Dj Martu si articola in altre tre successive fasi: il prossimo step sarà la ‘Live Audition’, che si terrà in quindici diverse città italiane, dal vivo ed in presenza, dove l'artista verrà convocato, su appuntamento, nella tappa più vicina alla sua città di provenienza, e potrà esibirsi con la perfromance di un intero brano davanti ad una commissione che, oltre a valutare il performer e a trascrivere una recensione artistica, offrirà una consulenza dal vivo ad ogni singolo partecipante. Al Tour Music Fest hanno partecipato artisti di fama mondiale, quali Mahmood - cantautore e rapper italiano arrivato, nel 2010, alle finali nazionali del concorso (che si terranno a Roma presso l'Auditorium del Massimo), nonchè vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con il brano ‘Soldi’ - Cara - una delle artiste emergenti italiane di maggior successo, e sicuramente interesse, grazie al brano ‘Le Feste di Pablo’, prodotto in collaborazione con Fedez - Federica Carta, vincitrice del festival nel 2013, e tantissimi altri: che sia questo, anche per Dj Martu, l'inizio di una grande carriera come dj internazionale?”.