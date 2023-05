Sanremo: agente assicurativo intascava i premi ma non li versava, 56enne denunciato per truffa

I Carabinieri di Taggia, a parziale conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per truffa e appropriazione indebita un agente assicurativo sanremese di cinquantasei anni (G.I.).

Nel corso di un normale controllo, durante il quale stava per essere contestata ad un utente della strada la mancata copertura assicurativa del proprio veicolo che sosteneva, invece, di aver regolarmente pagato e di poterlo confermare contattando direttamente il proprio agente assicurativo ‘di fiducia’ per chiarire il disguido, i militari hanno constatato la mancanza di copertura. Nei giorni precedenti altri utenti erano incappati in analoghi problemi a seguito di piccoli sinistri risultati non coperti dalla prevista assicurazione.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno evidenziato come almeno otto persone siano state truffate dallo stesso agente ‘di fiducia’ che intascava i premi per conto della compagnia assicurativa senza fornire la conseguente copertura. Sino ad oggi, la somma che l’agente avrebbe intascato a discapito degli utenti e della compagnia assicurativa, ammonta a circa 40mila euro.

L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione tabiese e dovrà rispondere dei reati di truffa e appropriazione indebita, reati per cui è prevista una pena che può nel complesso arrivare sino a cinque anni, ovviamente oltre a dover risarcire le vittime e la compagnia assicurativa per il danno di immagine.