Val Nervia, Ioculano (PD): “Scuolabus a Pigna: tempi ancora lunghi per l’assegnazione dei fondi"

Il Comune di Pigna attraverso l'unione dei comuni ha richiesto un finanziamento con i fondi PSR nel settembre 2022 per l’acquisto di un pulmino di 9 posti da utilizzare come scuolabus, per accompagnare gli studenti della Val Nervia nelle scuole a Pigna".

Interviene in questo modo il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano sui tempi lunghi per l'assegnazione dei fondi Psr al Comune di Pigna per l’acquisto di uno scuolabus.

"E' un servizio indispensabile per gli studenti - prosegue - ma non per la Regione, che deve ancora approvare le graduatorie, perché ha terminato l’istruttoria solo a fine marzo. Un prolungarsi dei tempi che lascia i comuni e le famiglie in una situazione di disagio, in attesa di fondi che ancora non sanno se arriveranno. La Regione, che a parole dice di prestare attenzione ai piccoli comuni, dimostra ancora una volta di non tenere in considerazione i bisogni dell’entroterra e dei suoi abitanti”.